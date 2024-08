Bestätigt: Yolanda Hadid und ihr Joseph haben sich verlobt

Yolanda Hadid (60) und Joseph Jingoli sind verlobt. Seit ein Magazin ihn als ihren Verlobten betitelte, brodelt die Gerüchteküche wegen der TV-Bekanntheit und dem Unternehmer. Das ehemalige Model spricht nun gegenüber People Klartext und bestätigt die Verlobung. Der Antrag habe sogar schon vor zwei Jahren stattgefunden. Bei einem Urlaub in Amsterdam sei der Geschäftsführer einer Baufirma auf die Knie gegangen. Warum die Turteltauben die süße Neuigkeit erst jetzt preisgeben, verrät die dreifache Mama nicht.

Yolanda traf ihren Zukünftigen 2017 in Pennsylvania, wo der Real Housewives of Beverly Hills-Star eine Farm besitzt. Im Interview mit der Zeitschrift schwärmte sie ein Jahr später: "Ich habe damals alles aufgeschrieben, was mir bei einem Mann wichtig ist, und wie von Zauberhand klingelte er einfach an der Tür der Farm." Die gebürtige Niederländerin leidet an Borreliose und habe sich von dem CEO direkt verstanden gefühlt, da er selbst mit Krankheiten zu kämpfen hatte.

Zusammen genießen die beiden die Zeit auf Yolandas Farm. Zu Gast bei "The Daily Dish" erzählte sie vor vier Jahren von ihrem idyllischen Landleben. "Wir wohnen nur wenige Kilometer entfernt. Das ist einfach perfekt", schwärmte die Ex-Frau von David Foster (74). Joseph teile ihre Liebe für die Natur und für ihre Pferde.

Yolanda Hadid, 2018

Yolanda Hadid mit Enkelin Khai und Tochter Gigi

