Verlobung gelöst: Yolanda Hadid soll sich getrennt haben

Yolanda Hadid (61) und Joseph Jingoli gingen die vergangenen sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Nun sollen das Model und der Bauunternehmer ihre Verlobung gelöst haben. Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin und ihr Partner sollen laut People bereits seit Januar getrennte Wege gehen. "Sie bleiben Freunde und haben nichts als schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit", berichtete ein Insider dem Magazin. Demnach soll zwischen den beiden kein böses Blut fließen. Bislang haben weder Yolanda noch Joseph das Liebes-Aus bestätigt.

Yolanda und Joseph lernten sich im Jahr 2017 kennen, nachdem Yolanda nach Pennsylvania gezogen war. "Ich habe eine Liebesspirale gemacht und genau alles aufgeschrieben, was mir bei einem Mann wichtig ist, und er hat auf magische Weise einfach an der Tür geklingelt", berichtete die Mutter von Gigi Hadid 2018 gegenüber People Now. Das Paar verlobte sich im vergangenen August während einer Reise in ihre Heimat Holland. Nach ihrer Trennung sollen die beiden weiterhin freundschaftlich verbunden sein und blicken auf viele schöne Erinnerungen zurück.

Vor Joseph war Yolanda von 1994 bis 2000 mit Mohamed Hadid (76) verheiratet. Aus ihrer Ehe stammen ihre drei Kinder Gigi, Bella (28) und Anwar (25). 2011 heiratete Yolanda erneut: den Hollywood-Komponisten David Foster (75). Ihre Beziehung sowie ihre Scheidung im Jahr 2017 waren in der US-Realityshow "Real Housewives of Beverly Hills" Thema. Yolanda leidet an Lymekrankheit, einer Infektionskrankheit – damit geht sie seit Jahren sehr offen um und dokumentiert im Netz ihren ständigen Kampf mit der Erkrankung. Tochter Bella und Sohn Anwar kämpfen ebenfalls damit.

Anzeige Anzeige

Splash News Yolanda Hadid im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi, Anwar, Yolanda und Bella Hadid bei der "Global Lyme Alliance" in New York 2015

Anzeige Anzeige