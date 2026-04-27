Yolanda Hadid verkauft ihre Familienfarm in Pennsylvania

Yolanda Hadid (62) trennt sich von einem ganz besonderen Stück Familiengeschichte: Das ehemalige Supermodel stellt ihre Farm im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania erneut zum Verkauf. Das weitläufige Anwesen im Bucks County ist laut TMZ für rund 10,8 Millionen Dollar zu haben – genau denselben Preis, zu dem es bereits im vergangenen September zum ersten Mal auf den Markt kam. Das Landgut umfasst sechs Schlafzimmer und acht Badezimmer und wurde von Grund auf neu gestaltet, ganz im Zeichen von Natur und Wellness.

Dass das Anwesen damals nicht verkauft wurde, sieht Yolanda im Nachhinein als Glücksfall. Auf Instagram schrieb sie über den geplatzten Verkauf: "Ich habe es als Geschenk gesehen – mehr Sonnenuntergänge, mehr Zeit, mehr Momente, mehr Bedeutung." Bevor sie die Farm nun erneut auf den Markt brachte, pflanzte sie noch über 3.000 neue Lavendelpflanzen – als Zeichen der Verbundenheit mit dem Land. "Ich vertraue auf das perfekte Timing", erklärte Yolanda weiter. Die Farm habe ihr beigebracht, langsamer zu werden und sich von ihrer chronischen Lyme-Borreliose zu erholen.

Die Farm hat für die gesamte Hadid-Familie einen besonderen Stellenwert. Yolandas Töchter Gigi (31) und Bella Hadid (29) verbrachten dort viel Zeit, ritten Pferde und trainierten in der hauseigenen Sprunganlage – ein ruhiges Landleben abseits des Trubels von New York, während ihre internationalen Modelkarrieren gleichzeitig richtig Fahrt aufnahmen. Gigi ist heute eines der bekanntesten Models der Welt und Mutter eines Kindes. Auch Bella hat sich als gefragtes Model einen Namen gemacht.

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Splash News Yolanda Hadid im September 2022

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SIPA PRESS Yolanda Hadid, Mutter von Model Gigi Hadid

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Getty Images Gigi, Yolanda und Bella Hadid im Januar 2018