Bald Schwiegermama: Das hält sie von Lia und Knossis Liebe

Knossi (39) und seine Verlobte Lia Mitrou wollen im Juli heiraten – und die zukünftige Schwiegermama des Entertainers kann es kaum erwarten. Marianna Masadi, Mutter der Social-Media-Persönlichkeit Lia, sprach jetzt gegenüber Bild offen darüber, was sie von der Beziehung ihrer Tochter mit dem Moderator hält. Seit fast sechs Jahren sind Knossi und Lia bereits ein Paar, und Marianna hat dabei offensichtlich nur Gutes zu berichten.

Die Schlagersängerin findet deutliche Worte für ihre Zuneigung zu Knossi: "Jens ist in unserer Familie herzlich willkommen. Und wir haben ja ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Wir schätzen ihn sehr. Sie harmonieren wunderbar miteinander. Sie lachen viel, unterstützen sich gegenseitig und gehen sehr respektvoll miteinander um. Sie lieben sich von ganzem Herzen. Beide sind bodenständige Familienmenschen mit ähnlichen Werten", so Marianna gegenüber Bild. Und als Mutter sei ihr eines ganz besonders wichtig: "Als Mutter wünsche ich mir vor allem, dass meine Tochter glücklich ist – und das ist sie." Zur Hochzeit plant Marianna außerdem eine ganz besondere Überraschung: Sie will bei der Feier selbst singen und gemeinsam mit den Gästen den griechischen Tanz Sirtaki tanzen.

Marianna ist selbst seit einigen Jahren als Schlagersängerin aktiv und hat sich mit deutsch-griechischen Songs einen Namen in der Szene erarbeitet. Zuletzt trat sie in Stefan Mross' (50) ARD-Sendung Immer wieder sonntags auf – im Publikum saßen dabei Knossi und Lia. Ihre musikalische Karriere startete sie erst, nachdem ihre Kinder, Lia und ihr Sohn Raphi, selbstständig geworden waren. "Vorher stand meine Familie im Mittelpunkt", erzählte sie. Marianna hat griechische Wurzeln, wuchs jedoch auf der Schwäbischen Alb auf und arbeitete lange als Managerin in einem mikrobiologischen Labor, bevor sie ihre Leidenschaft zur Musik zum Beruf machte.

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Collage: Imago, Instagram / mariannamasadi Collage: Knossi mit Lia im Arm und Marianna Masadi

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Imago Marianna Masadi bei "Immer wieder sonntags", Juli 2025

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Instagram / mariannamasadi Marianna Masadi, April 2025