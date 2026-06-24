Nach Liebesgerüchten: Ariel schießt heftig gegen Tim Kühnel

Ariel (23) teilt ordentlich gegen Tim Kühnel (29) aus! In der neuen Podcast-Folge von "unREAL" spricht Serkan Yavuz (33) die Reality-TV-Bekanntheit ganz direkt auf ihr aktuelles Verhältnis zu dem Realitystar an – und nennt ihn dabei sogar ihren "Ex-Partner". Thema ist unter anderem die angebliche Teilnahme des 29-Jährigen in der kommenden Love Island VIP-Staffel und die Frage, ob es Ariel stört, ihren früheren Flirt jetzt beim Daten anderer Frauen im TV zu sehen. Dabei macht die Influencerin unmissverständlich deutlich, dass sie mit Tim längst abgeschlossen hat und keinerlei Interesse mehr an seinem Liebesleben verspürt.

Als Serkan nachhakt, reagiert Ariel eiskalt: "Nee, das triggert gar nicht. Der interessiert mich null in Bezug auf wen er datet und wen nicht." Stattdessen teilt sie kräftig gegen ihn aus. "Ich sage nur: Es tut mir leid für jede Frau, die immer noch glaubt, dass er der erfolgreiche Mann ist", betont sie im Gespräch. Auf die Frage, ob es zwischen ihnen aktuell Streit gebe, winkt sie jedoch ab: "Nein, nicht mal. Es interessiert mich nicht mehr. Das ist alles so ein bisschen komisch." Laut Ariel behaupte Tim immer wieder, er habe belastendes Material gegen sie. Dazu sagt sie: "Dieser Mensch wäre der erste Mann auf dieser Welt, der, wenn er was hätte, es gegen mich verwenden würde. Der Erste!"

Gemeinsam mit Cecilia Asoro (30), die ebenfalls im Podcast zu Gast ist, sitzt Ariel im Studio und stichelt weiter: "Dieser Mann war noch nie relevant ohne mich. Das ist einfach Fakt, das hört sich vielleicht arrogant an, aber das ist einfach Fakt." In der Vergangenheit sorgten die beiden durch gemeinsame Auftritte für Gesprächsstoff, was immer wieder für neue Liebesspekulationen sorgte – unter anderem befeuert durch Aussagen von Suki Tegan. Ariel enthüllt in der Folge zudem, welche Realitystars sie für eine Teilnahme an ihrer Schweizer Bachelorette-Staffel kontaktierten – darunter auch Tim.

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Instagram / _ariel__61, IMAGO / Gartner Collage: Ariel und Tim Kühnel

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Joyn Tim Kühnel, "Match My Ex"-Teilnehmer

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Instagram / evilsuki Suki Tegan, Influencerin

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