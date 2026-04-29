Suki behauptet: Ariel und Tim Kühnel sind in einer Beziehung

In der Reality-Bubble brodelt es mal wieder gewaltig. Auslöser der jüngsten Aufregung ist Social-Media-Star Suki Tegan, die auf TikTok kräftig gegen mehrere Personen aus der Reality-TV-Szene ausgeteilt hat. Ursprünglich ging es um die Vorwürfe von Joanna Lamprianidou gegen Henna Urrehman – doch dabei blieb es nicht. Nebenbei behauptete Suki kurzerhand, dass Ariel (23) und Tim Kühnel ein Paar seien. "Ariel und Tim, euch wünsche ich viel Glück mit eurer Beziehung (bisschen weird, weil ihr meintet, ihr seid verwandt, aber na ja – all the best)", betonte sie. Damit nicht genug: Die Influencerin drohte gleich mit weiteren Enthüllungen aus der Reality-Bubble: "Es hat jeder so krass viel Dreck am Stecken, nur keiner weiß es."

Besonders auf Ariel schien sie es dabei abgesehen zu haben. "Ich bin so kurz davor, die Geheimnisse von jedem auszuplaudern. [...] Und wen ich als Nächstes auf meiner Liste habe, ist Ariel. Sie ist nämlich mit Tim Kühnel zusammen, obwohl sie bald zum Bachelor geht. Ich bin sehr gespannt auf ihre Performance. Wenn ich eines weiß, was die Frau gut kann, dann ist es lügen", so Suki in dem Video. Tim reagierte auf die Gerüchte wiederum mit einem sarkastischen TikTok-Clip. Mit ernster Miene scherzte er: "Ich wünschte, ihr würdet wissen, wie anstrengend es ist, mit Emma, Ariel, Julia und Greta zusammen zu sein. Vier Beziehungen gleichzeitig zu führen ist echt anstrengend. Ich rate euch davon ab."

Bereits vor einigen Tagen kursierten im Netz Spekulationen über eine mögliche Romanze zwischen Ariel und Tim – unter anderem, weil in ihren Instagram-Storys angeblich ähnliche Hintergrundkulissen aufgefallen waren. Zudem sorgte ein WhatsApp-Chat für Gesprächsstoff: In einem geschwärzten Bereich soll Ariels Tochter Ileyna erwähnt worden sein. Ariel dementierte die Gerüchte gegenüber Blick jedoch klar: "Ich bin weiterhin Single und freue mich darauf, bald als Bachelorette meine große Liebe zu finden." Außerdem erklärte sie, dass sie den Ballermann-Start auf Mallorca ausgelassen habe und stattdessen Zeit mit ihrer Tochter und ihrer Familie verbrachte.

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Instagram / evilsuki Suki Tegan, Influencerin

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IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit