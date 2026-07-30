Nach Vorfall mit Prinz Andrew: Richter stoppt den Prozess

Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) sollte eigentlich heute nach langer Öffentlichkeitspause wieder in Erscheinung treten – allerdings nicht bei einem royalen Event, sondern vor Gericht. In London war für Mittwoch eine Verhandlung angesetzt, bei der der frühere Duke of York per Video aussagen sollte. Es geht um eine brenzlige Konfrontation Anfang Mai nahe seines Zuhauses auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk, bei der ein Mann ihn während eines Hundespaziergangs bedroht und verfolgt haben soll. Wie unter anderem Hello! berichtet, wurde der Termin nun in letzter Minute abgesagt und um mehrere Monate verschoben. Andrew wird damit erst im Dezember wieder in dem Verfahren erwartet.

Im Mittelpunkt des Prozesses steht der 39-jährige Alex Jenkinson. Er wurde Anfang Mai in dem kleinen Ort Wolferton festgenommen, nachdem bei der Polizei ein Hinweis eingegangen war, dass sich ein Mann dort einschüchternd verhalte. Die Beamten nahmen den Verdächtigen wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und wegen Waffenbesitzes fest und brachten ihn zur Vernehmung in ein Polizeizentrum. Alex plädierte auf nicht schuldig und bestreitet laut den Berichten, mit seinen angeblich bedrohlichen Worten und seinem Verhalten gezielt Angst ausgelöst oder Gewalt provoziert haben zu wollen. Der zuständige Richter Paul Goldspring setzte die für heute angesetzte Anhörung trotzdem aus und verwies auf Bedenken hinsichtlich der psychischen Gesundheit des Angeklagten.

Laut "The Telegraph" soll der Prinz durch den Vorfall erheblich erschüttert worden sein. In der Folge soll er darum gebeten haben, seinen auf Steuerzahlerkosten finanzierten Personenschutz wiederherzustellen. Dieser war ihm im Jahr 2022 entzogen worden – drei Jahre nachdem er seine royalen Pflichten niedergelegt hatte. Andrew lebt seitdem weitgehend zurückgezogen in der Royal Lodge auf dem Windsor-Anwesen und meidet die Öffentlichkeit.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew beim Royal Ascot 2017 in Ascot

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025