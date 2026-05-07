"Ein grausamer Partner": Vanessa Nwattu weint wegen Ex Aleks

Vanessa Nwattu (26) lässt bei Prominent getrennt die Fassade fallen: Beim gemeinsamen Frühstück mit den anderen Kandidaten öffnet sich die Reality-TV-Bekanntheit und spricht offen über ihre ehemalige Beziehung mit Aleks Petrovic (35) – während dieser draußen Sport treibt. Sie schildert, wie sehr sie unter der Beziehung gelitten hat, und erzählt der Gruppe, dass sie sich oft vor ihm gefürchtet habe: "Ich laufe wie so auf Eierschalen. Eine kleine falsche Sache und es explodiert wieder – oder er sagt wieder: Das stimmt nicht, das passt nicht. Er rastet auch schnell aus, ist einfach so. Ich habe auch oft Angst vor ihm gehabt." Im Einzelinterview findet sie noch deutlichere Worte: "Er ist wirklich einfach ein grausamer Partner. Das braucht man nicht. Erst recht nicht, wenn man ein junges Mädchen ist. Da wünsche ich jemandem wirklich aufrichtige Liebe."

Die emotionalsten Momente entstehen, als Vanessa beschreibt, was die Beziehung mit ihr gemacht hat. "Aleks hat mir mein Strahlen genommen – und das immer mehr, immer mehr, bis ich irgendwann da saß und mich selber nicht mehr im Spiegel angucken konnte", erklärt sie im Interview. Vor der Gruppe bricht sie schließlich in Tränen aus und wird von den anderen getröstet: "Es sind einfach meine Gefühle, die gerade ein bisschen hochkommen wegen des Themas." Ausgerechnet in diesem Moment läuft Aleks an der Gruppe vorbei – und zeigt sich völlig unbeeindruckt: "Krokodilstränen – hab ich doch gesagt." Aufgrund der anhaltenden Streitigkeiten gibt er sich im Einzelinterview jedoch auch betroffen: "Ich beweise hier maximale Größe und habe mich voll im Griff. Ich wäre hier schon vor fünf Monaten zehnmal ausgerastet – und auch zu Recht. Die Leute hören Lügen und glauben sie, und das frisst einen auf."

Das Aufeinandertreffen der Ex-Verlobten bei "Prominent getrennt" in Südafrika sorgt seit ihrer Ankunft für Zündstoff. Bereits in der ersten Folge gerieten die beiden heftig aneinander: Aleks packte vor der gesamten Gruppe unter anderem über ihr Beziehungsleben aus und warf Vanessa vor, er habe die Auswanderung nach Dubai im Alleingang gestemmt. Auch in der aktuellen Auseinandersetzung spricht Vanessa ihre Kommunikationsprobleme an: "Ich kann gar nicht mit ihm reden. Ich darf nicht mal aussprechen. [...] Er sagt doch: Ich lüge, ich habe eine verzerrte Wahrnehmung, ich habe eine eigene Welt, in der ich lebe." Die beiden hatten sich nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island VIP getrennt.

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RTL Vanessa Nwattu und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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RTL Gök Göker und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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