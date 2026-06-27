Läuft mehr? Ryan Seacrest mit Blondine in Frankreich gesehen

Neue Romanzen-Gerüchte um Ryan Seacrest (51): Der "Wheel of Fortune"-Moderator wurde am 22. Juni gemeinsam mit einer mysteriösen Blondine an der Côte d'Azur in Südfrankreich gesichtet. Fotos, die das Ok! Magazin jetzt veröffentlichte, zeigen den 51-Jährigen in lässiger Sommerkleidung, wie er entspannt mit seiner Begleiterin beim Essen sitzt. Die beiden wirkten dabei sichtlich vertraut und ausgelassen – was natürlich sofort die Spekulationen der Fans anheizte.

Das Timing der Sichtung ist dabei besonders pikant: Erst kürzlich hatte Ryan in seiner Fernsehshow ganz offen mit seinem Singledasein gehadert. Umgeben von drei Paaren auf der Bühne – darunter frischvermählte Eheleute, die ein Baby erwarten – scherzte er: "Ich bin so einsam hier oben." Gegenüber Co-Moderatorin Vanna White legte er nach: "Ich werde heute Abend auf Tinder sein, damit ich sie finden kann." Vanna versprach ihm lachend: "Beim nächsten Mal wird Liebe in der Luft liegen."

Ryan blickt auf eine Reihe von Beziehungen zurück, die jedoch nie bis zu einer Verlobung führten. Zuletzt war er mit dem Model Aubrey Paige Petcosky zusammen, das er 2021 kennengelernt hatte. Im April 2024 bestätigte eine dem Magazin People nahestehende Quelle das Liebes-Aus: "Nach drei wunderschönen gemeinsamen Jahren haben Ryan und Aubrey einvernehmlich entschieden, getrennte Wege zu gehen." Danach wurde er kurzzeitig mit der australischen Maklerin Camille Orders in Verbindung gebracht, doch auch diese Romanze soll laut Berichten im November 2025 wieder beendet worden sein. Ob die neue Bekanntschaft aus Frankreich mehr als ein Urlaubsflirt ist, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Ryan Seacrest bei der 29. jährlichen UCLA Jonsson Cancer Center Foundation Gala "Taste for a Cure" in Los Angeles, Mai 2026

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Matt Winkelmeyer / Getty Images Moderatorin Vanna White bei einem Event in Hollywood

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Getty Images Aubrey Paige Petcosky und Ryan Seacrest, 2022