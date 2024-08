Julianne Hough verrät: So war erstes Date mit Ryan Seacrest

Julianne Hough (36) und Ryan Seacrest (49) gingen von 2010 bis 2013 gemeinsam durchs Leben. Zu Gast bei "Watch What Happens Live" verrät sie nun im Gespräch mit Andy Cohen (56) wohin ihr berühmter Ex-Freund sie zum ersten Date ausführte: "Ich glaube, es war so was wie die Polo Lounge oder so." Und obwohl das exklusive Ambiente in Beverly Hills auch von einigen Promis gerne besucht wird, betont die Tänzerin, dass das Date "privat" gewesen sei.

Seit ihrer Trennung von Ehemann Brooks Laich (41) im Jahr 2022 geht die 36-Jährige nun als Single-Lady durchs Leben. Damit hat sie aber angeblich kein Problem. Laut eines Insiders, der sich gegenüber People äußerte, sei die US-Amerikanerin zwar offen für die Liebe, aber sie "will nichts erzwingen". Aktuell genieße sie ihr Singledasein, aber bleibe "aufgeschlossen für das, was kommt".

Die einstige Dancing with the Stars-Tänzerin geht allgemein offen mit ihrem Privatleben um. Auch über ernste Themen spricht sie in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich verriet sie zu Gast bei der "Jamie Kern Lima Show", dass sie im Alter von etwa vier Jahren sexuellen Missbrauch durch einen Nachbarn erfahren hatte. "Es gab kaum Konsequenzen für das, was passiert war – und übrigens bin ich nicht die Einzige in meiner Familie, die Ähnliches durchgemacht hat. Es war eine große Herausforderung, damit fertig zu werden", erzählte Julianne.

Getty Images Julianne Hough, 2024

Getty Images Julianne Hough, Tänzerin

