Fitness-Video: Ryan Seacrest beeindruckt mit prallem Bizeps

Ryan Seacrest (50) sorgt derzeit mit einem Instagram-Video für Aufsehen, in dem er bei einem Workout seine beeindruckenden Bizeps präsentiert. Der Moderator von American Idol zeigt sich dabei in Topform, während er mit schweren Gewichten Bizepscurls ausführt. Gekleidet in ein enges, dunkelblaues T-Shirt, das laut seiner Aussage zwei Nummern zu klein und der eigentliche "Trick" sei, um muskulös auszusehen, beweist der 50-Jährige augenzwinkernd Humor. Der Clip erhielt schnell zahlreiche Reaktionen von Fans und Bekannten, darunter Kommentare von Prominenten wie Michael Bublé (50), der "Ich kann es kaum erwarten, dich im neuen Terminator-Reboot zu sehen" schrieb.

Der Beitrag erschien nach einem herausfordernden Monat in Ryans Leben, da er erst kürzlich den Verlust seines Vaters bekannt gab. Dieser erlag am 31. Oktober einer Prostatakrebserkrankung, wie der TV-Star im Netz mitteilte. Trotz dieses persönlichen Rückschlags widmet er sich weiterhin seinen beruflichen Projekten und Vorbereitungen. In Kürze wird er laut Daily Mail erneut ABCs traditionelle Silvestershow am Times Square moderieren. Anschließend startet im neuen Jahr eine weitere Staffel von "American Idol", bei der er wieder in seiner Paraderolle als Gastgeber auftreten wird.

Wie motiviert Ryan ist, sich auch im neuen Lebensjahrzehnt fit zu halten, offenbarte er schon im vergangenen Jahr kurz vor seinem 50. Geburtstag: "Ich tue alles, was ich kann, um mich nicht wie 50 zu fühlen", verriet er damals gegenüber Entertainment Tonight. Sport, gesunde Ernährung und intensives Training standen für ihn an erster Stelle. Um sich "wieder wie 29" zu fühlen, setzt die TV-Persönlichkeit aber nicht nur auf Workouts, sondern auch auf ausreichend Erholung. "Kalte Duschen" und "Dampfbäder" nannte der Emmy-Preisträger seine Geheimtipps, um seine Muskeln schneller zu regenerieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest bei den Golden Globe Awards, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanseacrest "American Idol"-Moderator Ryan Seacrest, November 2025

Anzeige Anzeige

Kevork Djansezian/Getty Images Ryan Seacrest in der letzten Folge von "American Idol" 2016