Simon Cowell stichelt gegen TV-Kollegen Ryan Seacrest

Im Podcast "The Interview" sorgte Simon Cowell (66) mit Bemerkungen über seinen ehemaligen Kollegen Ryan Seacrest (50) kürzlich für Erstaunen. Auf die Frage, was Ryan so beliebt mache, antwortete der Produzent und Reality-TV-Star: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht." Simon fügte hinzu, dass er Ryans Karriere in den vergangenen Jahren nicht verfolgt habe und behauptete, die beiden hätten nur noch selten Kontakt. Die Aussagen fallen 15 Jahre nach Simons Ausstieg als Juror bei American Idol – und klingen wie ein spätes Nachbeben der TV-Ära.

Ganz ohne Anerkennung blieb Simons Statement zu Ryan jedoch nicht. Während seiner kritischen Ausführungen räumte er ein, dass der Moderator hart arbeite und sehr karriereorientiert sei. Auf Nachfrage zu einem möglichen Zerwürfnis ruderte Simons Umfeld zurück: Es gebe keinen Streit, erklärte sein Sprecher laut Page Six. Vertreter von Ryan seien zunächst nicht erreichbar gewesen, meldete das Portal weiter.

Simon und Ryan hatten einst gemeinsam bei "American Idol" gearbeitet, einer der erfolgreichsten Castingshows der 2000er-Jahre. Dort war Simon von 2002 bis 2010 als scharfzüngiger Juror bekannt, während Ryan als charismatischer Moderator glänzte. Bereits damals krachte es zwischen den beiden öfter vor laufender Kamera – ob echt oder inszeniert, blieb stets unklar. Im Jahr 2010 beschwichtigte Simon in der "The Ellen DeGeneres Show": "Wir sind tatsächlich freundlich. Wir hegen keinen Groll."

Anzeige Anzeige

Imago Ryan Seacrest und Simon Cowell im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest bei den Oscars 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Cowell, April 2022

Anzeige