Nach drei Jahren: Ryan Seacrest und Aubrey sind getrennt

Zwischen Ryan Seacrest (49) und seiner Partnerin Aubrey Paige Petcosky ist es aus und vorbei. Wie ein Sprecher des Moderators bekanntgibt, trennte sich das Paar nach drei Jahren Beziehung. Böses Blut soll zwischen dem Keeping Up with the Kardashians-Produzenten und dem Model jedoch nicht fließen. "Sie planen, als gute Freunde im Leben des anderen zu bleiben und sich gegenseitig bei ihren Unternehmungen zu unterstützen", verrät ein Insider gegenüber People. Ryan und Aubrey äußerten sich bisher noch nicht persönlich öffentlich zu der Trennung.

Ryan und Aubrey zeigten sich erstmals im Mai 2021 gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das damalige Paar besuchte eine Feier des Memorial Days in den Hamptons. Knapp ein Jahr später feierten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt. Die Beziehung zu Aubrey schien Ryan sehr ernst gewesen zu sein. In seiner Show "Live with Kelly and Ryan" erklärte er sogar, dass er sich mit seiner Partnerin zukünftig Nachwuchs vorstellen könne. "Ich denke, Kinder zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen, wäre großartig", plauderte der TV-Stars aus. Mit sonstigen Details zu ihrer Beziehung hielt sich der TV-Star jedoch zurück.

Vor seiner Beziehung mit Aubrey war Ryan einige Jahre mit der Trainerin Shayna Taylor (32) zusammen. Die Beziehung der beiden schien ziemlich turbulent gewesen zu sein – immer wieder trennte sich das Paar, nur um kurze Zeit später wieder zusammenzukommen. Im Sommer 2020 zog das Paar schließlich endgültig den Schlussstrich.

Anzeige Anzeige

Instagram / aubreypaige_ Aubrey Paige Petcosky und Ryan Seacrest an Silvester 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest und Shayna Taylor, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Ryan und Aubrey noch persönlich zu der Trennung äußern werden? Ja, das werden sie bestimmt machen! Nein, ich glaube, dass sie schweigen werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de