Neue Liebe: Ryan Seacrest ist mit Ex-Praktikantin zusammen

Ryan Seacrest (50) hat wohl eine neue Partnerin an seiner Seite! Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Moderator gemeinsam mit einer blonden Frau und seinem Hund durch die Straßen Roms spaziert und später sogar einen gemeinsamen Helikopterflug genießt – dem Magazin zufolge sollen sie ein festes Paar sein. Bei der jungen Dame handelt es sich um Camille Orders. "Camille verkörpert alles, wonach Ryan bei einer Partnerin sucht – körperlich, geistig und spirituell. Er genießt die Zeit mit ihr wirklich, und sie hilft ihm, innezuhalten, abzuschalten und das Leben zu schätzen, das er sich so hart aufgebaut hat", erklärt ein Insider. Wie lange die zwei einander bereits daten, ist unklar.

Es dürfte aber möglich sein, dass sie sich schon seit einigen Jahren kennen beziehungsweise sich in der Vergangenheit schon einmal begegnet sind: Die 32-Jährige absolvierte laut Daily Mail nämlich im Jahr 2014 während ihres Studiums ein Praktikum bei E! News, als Ryan noch bei dem Sender angestellt war. Von 2006 bis 2021 arbeitete der 50-Jährige dort und moderierte sämtliche Red-Carpet-Berichterstattungen. Ryan und Camille äußerten sich aber bisher nicht zu ihrer Verbindung.

In der Vergangenheit hatte Ryan mehrere hochkarätige Beziehungen, darunter mit Shayna Taylor (33), Julianne Hough (36) und zuletzt Aubrey Paige Petcosky. Die Beziehung mit dem Model endete im April 2024 nach drei gemeinsamen Jahren. Sie planten aber, weiterhin befreundet zu bleiben. "Sie planen, als gute Freunde im Leben des anderen zu bleiben und sich gegenseitig bei ihren Unternehmungen zu unterstützen", erklärte der Sprecher des Keeping Up with the Kardashians-Produzenten damals gegenüber People.

Instagram / camille1402 Camille Orders, Juli 2024

Gabe Ginsberg/Getty Images Ryan Seacrest beim "iHeartRadio Music Festival" 2017

