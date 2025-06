Doch Single? Ryan Seacrest und Camilla sind wohl nur Freunde

Ryan Seacrest (50) ist offenbar weiterhin Single! Zwar wurde der Moderator kürzlich mit der Unternehmerin Camille Orders fotografiert, doch ein Insider stellte gegenüber dem Magazin Us Weekly klar, dass die beiden lediglich enge Freunde seien. Die von der Daily Mail veröffentlichten Fotos hatten Spekulationen ausgelöst, dass zwischen Ryan und Camille mehr laufen könnte. Der Insider betonte jedoch: "Ryan und Camille sind seit über einem Jahrzehnt befreundet und derzeit gemeinsam mit anderen Freunden auf Reisen."

Camille Orders, die in ersten Medienberichten fälschlicherweise als ehemalige Kollegin von Ryan bei E! News bezeichnet wurde, ist seit vielen Jahren im Event- und Produktionsbereich tätig. Zudem besitzt sie mehrere Immobilien in New York City, die sie vermietet, und hat kürzlich ihre Maklerlizenz erworben. Ryan selbst hat sich bislang nicht zu seiner Verbindung zu Camille geäußert. Seit der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Aubrey Paige im April 2024 gilt er offiziell als Single. Die Beziehung mit Aubrey, die drei Jahre andauerte, war die bislang längste in einer Reihe prominenter Romanzen – darunter auch Julianne Hough (36) und Shayna Taylor (33).

Ryan hat sich in der Vergangenheit offen dazu geäußert, warum er beim Thema Ehe bislang zögert. In Interviews scherzte er, das Vorbild seiner Eltern – die seit über 52 Jahren glücklich verheiratet sind – flöße ihm großen Respekt ein. Er wolle nichts überstürzen und sei mit seinem Leben derzeit sehr zufrieden. Ein besonders humorvoller Moment, der Ryans Single-Status widerspiegelte, ereignete sich kürzlich in einer Folge von American Idol: Nachdem ein Kandidat seiner Frau eine romantische Ballade gewidmet hatte, kommentierte Ryan augenzwinkernd: "Ich habe mir den Songtext ausgedruckt – und mich selten so deprimiert darüber gefühlt, Single zu sein." Seine Selbstironie zeigt, dass er seinen Beziehungsstatus mit einer gesunden Portion Gelassenheit nimmt.

Instagram / camille1402 Camille Orders, Juli 2024

Getty Images Ryan Seacrest bei den Golden Globe Awards, 2020

