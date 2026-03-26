Ryan Seacrest sucht nach der großen Liebe auf Dating-Apps

Ryan Seacrest (51) hat in einer Folge von "Wheel of Fortune" auf witzige Weise preisgegeben, dass er auf der Dating-App Tinder unterwegs ist. Die Episode stand unter dem Motto "Love Is in the Air" und der 51-jährige Moderator stand gemeinsam mit drei Paaren auf der Bühne, darunter die frischvermählten Eheleute Lindsay und Tommy Benton, die gerade ein Baby erwarten. Während der Show machte Ryan scherzhaft darauf aufmerksam, dass er der einzige Single auf der Bühne sei, nachdem Co-Moderatorin Vanna White im Januar verkündet hatte, dass sie ihren langjährigen Partner John Donaldson in aller Stille geheiratet hat. Die Sendung sorgte nicht nur für romantische Momente, sondern auch für große Gewinne.

Die Bentons schafften es bis in die Bonusrunde, lösten das Rätsel korrekt und durften sich über eine Gewinnsumme von insgesamt 60.348 Dollar (52.476 Euro) freuen. "Das ist der beste Tag meines Lebens", rief Lindsay begeistert aus, bevor sie hinzufügte: "Abgesehen vom Baby." Ryan ergänzte daraufhin: "Abgesehen von der Hochzeit." Nachdem Vanna schwärmte, was für eine liebenswerte Show es sei, merkte Ryan an, wie sehr er die "Love Is in the Air"-Episoden liebe. Dann fügte er augenzwinkernd hinzu: "Und ich werde heute Abend auf Tinder sein, damit ich es auch finden kann." Vanna reagierte lachend und versprach: "Beim nächsten Mal wird Liebe in der Luft liegen. Ich verspreche es."

Aktuell ist Ryan offiziell Single, doch in der Vergangenheit hatte der TV-Star bereits Beziehungen mit einigen sehr bekannten Frauen, wie Aubrey Paige oder Model Shayna Taylor (34). Die lockere Bemerkung über die Dating-App sorgte in der Sendung für einen amüsanten Moment und zeigte, dass der Moderator seinen Single-Status mit Humor nimmt. Ryan selbst scheint seinen Aussagen zufolge jedoch aktuell durchaus offen dafür zu sein, die große Liebe tatsächlich online zu finden.

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Getty Images Ryan Seacrest bei iHeartRadio 102.7 KIIS FM's Jingle Ball 2025 im Intuit Dome in Los Angeles, Dezember 2025

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Getty Images Aubrey Paige Petcosky und Ryan Seacrest im Juni 2022

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Getty Images Ryan Seacrest und Shayna Taylor, 2019