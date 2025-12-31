Verlust des Vaters: So startet Ryan Seacrest ins neue Jahr

Ryan Seacrest (51) zieht zum Jahreswechsel eine sehr persönliche Bilanz und die hat mit einem schweren Verlust zu tun. Der Moderator erzählte in New York, wo er am Mittwoch, 31. Dezember, gemeinsam mit Rita Ora (35) "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve" für ABC präsentiert, von seiner neuen Haltung nach dem Tod seines Vaters Gary im Oktober. "Jemanden so Nahestehenden zu verlieren – meinen Vater, meinen besten Freund – da wird dir klar, wie kurz das Leben ist", sagte Ryan zu Us Weekly. Er wolle jeden Tag nutzen und lasse sich von Kleinigkeiten nicht mehr aus der Ruhe bringen: "Manches, was uns stört, ist am Ende nicht wichtig", erklärte er. Während Ryan im Tuxedo durch die Show führt, setzt Rita auf mehrere warme Outfit-Wechsel – Hauptsache, es läuft live und stilecht am Times Square.

Der Tod von Gary, der nach einem Jahr mit Prostatakrebs starb, prägte auch Ryans Feiertage. Zu Weihnachten gedachte der "Wheel of Fortune"-Star seinem Vater mit den Worten: "Erstes Weihnachten ohne Dad, aber wir halten ihn auf alle Weisen nah. Wir vermissen dich. Frohe himmlische Weihnachten", schrieb er auf Instagram. Jetzt richtet sich Ryans Blick nach vorn – und auf eine XXL-Silvesternacht: In New York sind unter anderem Ciara (40), LE SSERAFIM, Little Big Town, Maren Morris (35) und Diana Ross (81) angekündigt. Parallel dazu zählen Julianne Hough (37) und Rob Gronkowski in Las Vegas live ins neue Jahr, während Chance the Rapper (32) den Countdown in Chicago moderiert und Roselyn Sanchez sich aus Puerto Rico meldet. Für die Westküste sind Auftritte von The All-American Rejects, Demi Lovato (33), Charlie Puth (34), T.I. (45), Wyclef Jean (56), Jessie Murph, Jordan Davis, Pitbull (44) mit Lil Jon und Filmore, Mariah Carey (56), Madison Beer (26), New Kids on the Block und weiteren Acts geplant.

Abseits der Showbühne zeigt sich, wie eng Ryan mit seiner Familie verbunden ist. Der Moderator spricht oft davon, dass sein Vater nicht nur Rückhalt, sondern auch sein größter Ansporn war. Die Erinnerungen an gemeinsame Rituale rund um die Feiertage tragen ihn nun durch die erste Saison ohne Gary. Auch bei Rita, die als Sängerin und Unternehmerin vielseitig unterwegs ist, dreht sich zum Jahreswechsel vieles um frische Inspiration: Sie wolle sich kreativ neu herausfordern, sagte sie Us Weekly. Während Ryan auf seine bewährte Routine setzt und "die ganze Nacht dasselbe" tragen will, sucht die Künstlerin den Kick im schnellen Wechsel – zwei Wege, die auf derselben Bühne zeigen, wie unterschiedlich Menschen Übergangsmomente leben und dabei aus Wärme, Musik und Nähe Kraft schöpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest bei den Golden Globe Awards, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den Elle Women in Hollywood 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest, Moderator