So hält sich Ryan Seacrest vor seinem 50. Geburtstag fit

Weihnachten rückt in großen Schritten näher – und so auch Ryan Seacrests 50. Geburtstag. Im Interview mit Entertainment Tonight plauderte der American Idol-Star nun aus, wie er sich auf diesen großen Meilenstein vorbereitet. "Ich tue alles, was ich kann, um mich nicht wie 50 zu fühlen", verriet der Moderator und fügte hinzu: "Ich treibe viel Sport, ernähre mich gesund und trainiere hart."

Ryan tue einfach alles dafür, um sich "wieder wie 29" zu fühlen. Sein intensives Trainingsprogramm habe jedoch zur Folge, dass er auch dementsprechend "viel Erholung" brauche, um seine "Muskeln zu regenerieren". "Kalte Duschen" und "Dampfbäder" seien seine Geheimtipps, um den Regenerationsprozess zu beschleunigen. Der Emmy-Preisträger gab allerdings zu, dass ihn der Gedanke an seinen anstehenden Geburtstag etwas nervös mache. "Reden wir am 25. Dezember noch mal, dem Tag, nachdem ich 50 geworden bin", äußerte Ryan hinsichtlich seiner Gefühlslage und ergänzte: "Obwohl der 25. noch in Ordnung sein wird – frag mich am 26. noch mal."

Mit fast 50 Jahren Lebenserfahrung kann sich nicht nur Ryans Fitness, sondern auch seine großartige Karriere sehen lassen. Bereits als kleiner Junge moderierte er lieber fiktive Sendungen, als mit den Kindern in seinem Alter zu spielen. Nach seinem Schulabschluss absolvierte der 49-Jährige ein Journalistikstudium und zog nach Hollywood, wo er seine ersten TV-Shows moderierte. Der große Durchbruch gelang Ryan im Jahr 2002, nachdem er gemeinsam mit Brian Dunkleman (53) die Moderation für die erste "American Idol"-Staffel übernommen hatte. Auch nach 22 Staffeln ist der Produzent noch immer ein Teil der beliebten Castingshow und ist nach wie vor "froh, den Job bekommen zu haben", wie er im Mai 2023 zu Gast bei "The Kelly Clarkson Show" betonte.

Jamie McCarthy/Getty Images Ryan Seacrest bei den Grammy Awards 2018

Kevork Djansezian/Getty Images Ryan Seacrest in der letzten Folge von "American Idol" 2016

