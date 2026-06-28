So hart traf Nelson Müller der Verlust des Michelin-Sterns

Nelson Müller (47) hat seinen Michelin-Stern zurück – und der Weg dorthin war alles andere als einfach. Der TV-Koch hatte sein Restaurant "Schote" im Jahr 2025 von Essen nach Bergisch Gladbach verlegt und dabei die begehrte Auszeichnung verloren. Der Neustart am neuen Standort brachte für den 47-Jährigen großen Druck mit sich. Gegenüber der BILD-Zeitung spricht Nelson offen über seine Ängste während dieser Phase: "Ich hatte Angst zu scheitern! Ich habe mich gefragt: Was erzähle ich meinen Leuten, wenn wir den Stern nicht zurückbekommen?"

Zu den Sorgen um den Stern kamen laut Nelson auch handfeste Anlaufschwierigkeiten: "Wir hatten am Anfang Chaos." Der Verlust der Auszeichnung habe ihn zusätzlich getroffen. "Als der Stern weg war, bin ich natürlich in ein Loch gefallen", so der "Küchenschlacht"-Juror. "Mega enttäuscht" sei er gewesen. Aufgehört hat er trotzdem nicht. Am vergangenen Dienstag wurde Nelson dann für sein Durchhaltevermögen belohnt: Sein Restaurant in der Diepeschrather Mühle in Bergisch Gladbach erhielt den Michelin-Stern zurück. Für ihn ein besonderer Moment: "Einen Stern neu zu bekommen, ist fast schöner, als ihn einfach zu halten", sagt er.

Den Erfolg feiert Nelson nicht für sich allein. Auf Instagram richtete er warme Worte an sein Team und dankte den Mitarbeitern in Küche und Service sowie allen, "die hinter den Kulissen ihren Beitrag leisten". Er sei "unglaublich stolz und dankbar", so der Koch, der den Erfolg ausdrücklich als "Teamleistung" bezeichnet. Auch seinen Gästen und Wegbegleitern sprach er seinen Dank aus. Seit 2011 hatte das Restaurant "Schote" ursprünglich den Michelin-Stern getragen – nun knüpft Nelson mit seinem Team in neuen Räumlichkeiten an diese Tradition an.

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Getty Images Nelson Müller im Februar 2024

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Instagram / nelsonmueller Nelson Müller feiert mit Küchenchef Erik Schmitz Rückkehr seines Michelin-Sterns für sein Restaurant "Schote" in der Diepeschrather Mühle.

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ZDF und Gunnar Nicolaus Nelson Müller bei "Die Küchenschlacht"

Wer ist für euch der heimliche Star dieses Erfolgs? Das Team – ohne Service und Küche läuft nichts. Nelson selbst – sein Durchhaltevermögen hat's möglich gemacht. Die treuen Gäste – sie haben den Neustart getragen. Ergebnis anzeigen