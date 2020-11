Singt Nelson Müller (41) tatsächlich auf der The Masked Singer-Bühne? In der kommenden Woche läuft bereits das große Finale der ungewöhnlichen Musikshow. Dabei darf auch das Ballerina-Nilpferd noch einmal zeigen, was es kann. Aber welcher Promi verbirgt sich hinter diesem Kostüm? Anhand der Singstimme des Nilpferds sind viele Fans überzeugt, TV-Koch Nelson erkannt zu haben. Tatsächlich sprechen einige Indizien dafür!

Der Strandkorb

In einem der Indizien-Clips ist ein kleiner Strandkorb zu sehen. Das könnte auf die frühe Gastrokarriere des 41-Jährigen hindeuten. Nelson hat nämlich in seiner Laufbahn als Koch bereits in einem Restaurant auf Sylt und in einem Restaurant am Timmendorfer Strand gearbeitet.

Die Orangen

In einem anderen Video sieht man das Nilpferd in einer Badewanne, während ihm zwei Orangen gereicht werden. Auch das könnte auf seine Zeit am Timmendorfer Strand hindeuten. In dem Badeort war er nämlich in einem Restaurant namens Orangerie tätig.

StVO und StGB

Ein weiterer Hinweis: Zwei Männer lesen in der Straßenverkehrsordnung und im Strafgesetzbuch. Könnte das etwa auf einen sehr unschönen Abschnitt in Nelsons Leben hindeuten? 2018 war er nämlich in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem der Starkoch sogar verletzt wurde. Dazu würde auch der Miniaturrennwagen passen, der in einem zusätzlichen Indizien-Clip auf Prosieben.de zu sehen ist. Nelson baute den Unfall damals nämlich mit einem Sportwagen.

Die Quietscheentchen

Das Nilpferd wird in einem der Hinweis-Videos mit gelben Gummienten überschüttet. Möglicherweise soll das für einen Preis stehen, der Nelson für seine Arbeit als Koch verliehen wurde. 2016 wurde er nämlich mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet.

Die Miniaturvilla

Als Live-Indiz präsentierte das Nilpferd in einer Folge das Modell eines herrschaftlichen Hauses. Möglicherweise soll das auf eines von Nelsons Restaurants hindeuten. Der TV-Star eröffnete nämlich erst im vergangenen Sommer ein neues Lokal im Rheingau – und zwar in einer Burg.

Die Oberliga

Das Nilpferd erklärte außerdem bereits, dass es unbedingt in der Oberliga mitspielen will. Auch das lässt sich leicht auf Nelson beziehen. Er ist nämlich nicht nur in der Küche ein wahrer Profi, sondern auch auf dem Handballfeld. Der Sternekoch hat früher sogar in der Handball-Oberliga gespielt.

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Nilpferd

Instagram / nelsonmueller Profikoch Nelson Müller

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Nilpferd bei "The Masked Singer"

Actionpress/ wcrART Nelson Müller, TV-Koch

ProSieben/Willi Weber Das Nilpferd bei "The Masked Singer"

Steffi Adam / Future Image / ActionPress Nelson Müller bei einem Pressetermin zu "MasterChef Celebrity"

