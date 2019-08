Gerda Lewis (26) ist als Bachelorette auf der Suche nach der großen Liebe! Bevor die Single-Lady das TV-Abenteuer wagte, war sie lange mit Ex-Freund Tobias durch dick und dünn gegangen. Tobi war sogar Gerdas erste große Liebe; umso überraschender folgte dann im Frühjahr 2018 die Trennung. Mittlerweile ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder bereit für eine ernsthafte Beziehung – doch was sagt eigentlich ihr Ex dazu, dass Gerda nun Bachelorette ist?

In seiner Instagram-Story startet Tobi die legendäre Frage-Antwort-Runde und die Follower interessiert dabei natürlich vor allem ein Thema: Wie kommt der Bodybuilder damit klar, dass seine Verflossene vor einem Millionenpublikum auf Männerjagd ist? "Ich finde es schön, dass sie das tut, was sie glücklich macht und sie weiß ebenso, dass ich ihr alles Gute der Welt wünsche", stellt er klar.

Obwohl das plötzliche Liebes-Aus nicht sonderlich friedlich verlief, betont Tobias, dass kein böses Blut mehr fließt. "Wir sind beide erwachsene Menschen und nicht mehr in der achten Klasse, wo man seinen Ex-Partnern gegenüber Hass schüren muss, weil es im Trend ist", erklärt er.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

Instagram / gerda.jlewis Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis und Ex-Freund Tobi

Instagram / tobi_ti Tobias, Ex-Freund von Gerda Lewis

Instagram / tobi_ti Fitness-Blogger Tobi Ti

