Sensation bei ZDF: "Die Küchenschlacht" läuft zur Primetime

Nach 17 Jahren bekommt die ZDF-Traditionsshow "Die Küchenschlacht" erstmals einen Platz in der Primetime. Statt wie gewohnt um 14.15 Uhr wird die beliebte Kochsendung am 3. September um 20:15 Uhr in einer XXL-Ausgabe ausgestrahlt. Für die einmalige Sonderfolge hat sich das ZDF laut dem Mediendienst Dwdl prominente Unterstützung ins Boot geholt: Hobbyköche treten gegen renommierte Profiköche wie Cornelia Poletto (53), Viktoria Fuchs und Johann Lafer (67) an. Moderiert wird die Ausgabe von Zora Klipp, die seit 2023 Teil des Moderationsteams ist. In der Jury nehmen Nelson Müller (46), Björn Freitag (52) und Christoph Rüffer Platz, die über den Ausgang des kulinarischen Wettstreits entscheiden.

"Die Küchenschlacht" gehört seit ihrer Einführung im Jahr 2008 zu den festen Bestandteilen des ZDF-Programms und erzielt vor allem zur regulären Sendezeit am Nachmittag beeindruckende Quoten. Im Jahr 2024 konnte die Show laut Senderangaben einen Rekord-Marktanteil von 18,3 Prozent erreichen, was durchschnittlich 1,4 Millionen Zuschauer bedeutet. Diese Popularität trug dazu bei, dass die Verantwortlichen sich zu dem Experiment entschieden, die Show ins Abendprogramm zu verlegen – ein Schritt, der sich bei der ARD mit XXL-Formaten beliebter Programme wie "Wer weiß denn sowas?" oder "Gefragt – Gejagt" bereits bewährt hat.

Die Idee, prominente Gastronomiegrößen in die Show einzuladen, zeigt, welchen hohen Stellenwert das ZDF dem Konzept beimisst. Für Kochstars wie Johann Lafer, der offen zugab, einen Schuh-Fetisch zu haben, oder Cornelia Poletto dürfte der Auftritt eine Rückkehr zu einer vertrauten Bühne sein, da sie bereits in der Vergangenheit Teil des Formats waren. Zora Klipp hingegen, das jüngste Mitglied des Moderationsteams, bringt frischen Wind in das Format. Mit dem Schritt in die Primetime unterstreicht das ZDF die anhaltende Beliebtheit der Show und setzt ein klares Zeichen, dass auch kulinarische Wettbewerbe das Potenzial haben, ein breites Abendpublikum zu begeistern.

ZDF und Gunnar Nicolaus Nelson Müller bei "Die Küchenschlacht"

Getty Images Cornelia Poletto bei der IFA Opening Gala 2017

RTL Johann Lafer, Fernsehkoch

