Nelson Müller stürzt live beim "ZDF-Fernsehgarten" in Pool

Beim gestrigen ZDF-Fernsehgarten sorgte Starkoch Nelson Müller (46) für einen humorvollen Moment, als er während eines Kanupolo-Spiels in den Pool stürzte. Während der Live-Sendung unter der Leitung von Andrea Kiewel (60) verlor Nelson bei dem Teamsport in seinem Kanu das Gleichgewicht und landete komplett im Wasser. Die Moderatorin scherzte daraufhin gut gelaunt: "Das war eigentlich für mich vorgesehen." Mit der Rettungsweste am Oberkörper gestaltete sich der Versuch, selbstständig aus dem Pool zu kommen, für den Koch jedoch sichtlich schwierig.

Doch ausgeruht wurde nicht, denn für Nelson stand noch ein volles Programm auf dem Plan. Im Anschluss an den kleinen Unfall amüsierten sich die Zuschauer noch über Nelsons Einsatz, als er erneut vor die Kamera trat. Er übernahm die Moderation eines Koch-Wettbewerbs, bei dem zwei Teilnehmer unter seiner Anleitung um einen Platz in der kommenden "Küchenschlacht XXL"-Sendung kämpften, die im September ausgestrahlt wird. Kiwi, wie Andrea liebevoll von ihrem Publikum genannt wird, meisterte derweil den Übergang zum nächsten Programmpunkt gewohnt souverän und ließ sich von dem kleinen Missgeschick des Gastes nicht aus der Ruhe bringen.

Auf der Plattform X wurde der lustige Moment heiß diskutiert. Ein Nutzer witzelte: "Nach der Sendung ruft Nelson Müller seine Agentur an und fordert die Entlassung des Verantwortlichen, der ihn in diese Sendung gelockt hat." Während einige User mit humorvollen Kommentaren nicht sparten, schien das Missgeschick des TV-Kochs bei anderen Mitleid zu wecken. Nelson ist allerdings nicht der Erste, dem das passierte: Erst kürzlich machte auch Kiwi einen Sprung ins kühle Nass, als ihr Show-Gast Tim Peters zu kräftig an einem am Floß befestigten Seil zog, auf dem die 60-Jährige gestanden hatte.

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Nelson Müller, TV-Koch

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Nelson Müller, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"