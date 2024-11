Der Star-Koch zieht um: Nelson Müller wird jetzt Hotelier

Sternekoch Nelson Müller (45) wird ab Frühjahr 2025 Hotelier und eröffnet sein erstes eigenes Hotel. Der bekannte TV-Koch und Restaurantbesitzer, der mit Sendungen wie The Taste und "Der Kompass" berühmt wurde, eröffnet das "Relais & Châteaux Hotel Diepeschrather Mühle" in Bergisch Gladbach, unweit von Köln. Bereits im Januar will Nelson, der im Jahr 2018 einen schweren Autounfall hatte, in seinem Sternerestaurant des Boutique-Hotels die ersten Gäste begrüßen. Mit seinem neuen Projekt geht er beruflich neue Wege und erweitert sein gastronomisches Angebot um ein exklusives Hotel mit gehobener Küche.

Das Hotel soll 25 Superior-Zimmer und Suiten bieten, die höchsten Komfort versprechen. Ergänzt wird das Angebot durch die Brasserie "Müllers in der Mühle", die großzügige Eventflächen für besondere Anlässe bereithält, wie Hochzeiten oder Firmenfeiern. Die offizielle Eröffnung des gesamten Hotels ist für März oder April 2025 geplant. "Wir alle brauchen Essen, das die Seele umarmt", sagt Nelson als Credo für sein neues Projekt gegenüber Bild. "Ich möchte mit meinen Speisen und Getränken Lebensgefühl vermitteln und meinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten." Eine erfahrene Konditorin im Team sorgt zudem für individuelle Hochzeitstorten und erstklassige Desserts, die das kulinarische Angebot abrunden.

Für Nelson bedeutet das neue Projekt auch einen persönlichen Neuanfang und einen Umzug: Die komplette Geschäftsführung zieht von Essen nach Bergisch Gladbach. Dennoch bleibt er dem Ruhrgebiet treu und betont: "Das Ruhrgebiet ist meine Heimat und wird es immer bleiben." Passend zur ländlichen Umgebung des neuen Hotels plant der Sternekoch zudem ein grünes Konzept mit Gewächshäusern für den Gemüseanbau und einem Kräutergarten. "In Kürze werden Gewächshäuser für den Gemüseanbau und ein Kräutergarten entstehen", verrät er. Nelson, der 1979 geboren wurde und bereits seit Jahren erfolgreich in der Gastronomie tätig ist, möchte mit seinem Hotel einen Ort schaffen, an dem sich die Gäste wie zu Hause fühlen. "Gastfreundschaft und Herzlichkeit stehen bei uns an erster Stelle."

Instagram / nelsonmueller Nelson Müller im Mai 2022

Getty Images Nelson Müller, 2024

