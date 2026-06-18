Wimbledon-Wildcard: Williams-Schwestern wieder vereint

Ein echtes Tennis-Comeback der besonderen Art: Serena (44) und Venus Williams (46) erhalten eine Wildcard für das Damendoppel in Wimbledon, das verkündete der All England Club. Die Organisatoren des prestigeträchtigen Grand-Slam-Turniers vergaben die Freikarte an die beiden Schwestern, die damit beim dritten Major des Jahres gemeinsam auf dem Rasen stehen werden. Für Serena ist es eine besondere Rückkehr, denn die 44-jährige 23-fache Major-Siegerin hat erst kürzlich ihr Comeback auf der Tour gefeiert – nach ganzen vier Jahren Pause. Ihren ersten Auftritt nach der langen Auszeit absolvierte sie in London an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko.

Auch Venus ist in diesen Tagen aktiv: Die siebenfache Wimbledon-Einzelsiegerin bestreitet diese Woche in Berlin den Doppelbewerb gemeinsam mit der Tschechin Karolina Muchova. Neben den Williams-Schwestern wurden noch weitere Wildcards für Wimbledon vergeben. Im Einzel erhielten unter anderem die polnische French-Open-Finalistin Maja Chwalinska, der Schweizer Stan Wawrinka sowie der Bulgare Grigor Dimitrow eine Freikarte. Im Herrendoppel dürfen sich Nick Kyrgios (31) und der Kasache Alexander Bublik über einen gesicherten Startplatz freuen.

Venus feiert am 17. Juni ihren 46. Geburtstag und gehört damit zu den ältesten noch aktiven Spielerinnen auf der Tour. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Serena hat sie über Jahrzehnte die Tenniswelt geprägt. Im Doppel bildeten die beiden schon in der Vergangenheit eines der erfolgreichsten Teams überhaupt – insgesamt holten die Schwestern gemeinsam viermal den Wimbledon-Doppeltitel. Ihre Rivalität und Verbundenheit auf und neben dem Platz gilt als eine der bemerkenswertesten Geschichten im Profisport.

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Julian Finney/Getty Images Venus Williams und Serena Williams bei den US-Open 2018

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Getty Images Serena und Venus Williams beim US-Open-Turnier 2022

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Getty Images Venus und Serena Williams im Jahr 1998 bei einem Turnier in Sydney