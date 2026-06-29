"Einfachstes Ja unseres Lebens": Luisa Früh hat geheiratet

Luisa Früh hat geheiratet! Die Reality-TV-Bekanntheit teilte jetzt auf Instagram ein Reel, das ihre Hochzeit mit ihrer Partnerin Nadine zeigt. Dazu schreibt sie: "Das einfachste Ja unseres Lebens." Im Video ist Luisa in einem weißen Brautkleid mit tiefem Beinschlitz zu sehen, das mit Raffungen und Spitze verziert ist und von einem Schleier mit Spitzenborte ergänzt wird. Nadine erscheint dazu in einem grünen Oversized-Anzug. Zu sehen sind außerdem bewegende Momente wie der Kuss vor dem Altar, der Brautstraußwurf und strahlende Umarmungen mit Familie und Freunden.

In den Kommentaren überhäufen die Fans das frischvermählte Paar mit Glückwünschen. Auch bekannte Gesichter aus der Realitywelt meldeten sich zu Wort. Paulina Ljubas (29) gratuliert zum Beispiel: "Herzlichen Glückwunsch", und Julian Evangelos (34) hinterließ vier rote Herzen. Ein bewegter Fan kommentierte: "Ich kenne euch beide nicht persönlich und trotzdem heule ich gerade wie ein Baby. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und hoffe, dass ihr euch in jedem weiteren Leben wiederfindet."

Dass sich die beiden Frauen das Jawort geben, ist für ihre Community keine Überraschung: Bereits im September 2025 hatten Luisa und Nadine ihre Verlobung öffentlich gemacht. Nadine hatte bei dem romantischen Antrag am Strand während des Sonnenuntergangs vor Luisa auf die Knie gekniet. Den Moment kommentierte die Germany Shore-Bekanntheit damals mit den gefühlvollen Worten: "Für immer beginnt genau hier!"

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Instagram / luisafrueh_ Luisa Früh und ihre Partnerin Nadine, Juni 2026

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Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Freundin im März 2025

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Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine

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