"Für immer": Luisa Früh und ihre Partnerin sind verlobt

Süße Nachrichten von Luisa Früh: Die Reality-TV-Bekanntheit ist verlobt! Auf Instagram teilt sie ein romantisches Video vom Antrag. Zu sehen ist ihre Partnerin Nadine, die am Strand während des Sonnenuntergangs vor Luisa auf die Knie geht. Luisa nimmt den Antrag selbstverständlich an und die beiden besiegeln ihr Liebesglück mit einem Kuss. Zu dem niedlichen Clip schreibt die Germany Shore-Bekanntheit: "Für immer beginnt genau hier!"

Unter dem Beitrag sammeln sich viele Glückwünsche – darunter auch von Luisas Kollegen aus der Reality-TV-Branche. "Oh man, wie schön! Herzlichen Glückwunsch und alles Glück der Welt", kommentiert Chiara Fröhlich (27). Auch Paulina Ljubas (28), Aurelia Lamprecht, Cassy Cassau und Sophie Imelmann (29) gratulieren von Herzen.

Luisa war als die Partnerin von Max Bornmann bei Make Love, Fake Love bekanntgeworden, wo er mit Yeliz Koc (31) fremdging. Ihre Beziehung zerbrach nach den Dreharbeiten und einige Zeit später machte sie ihre Bisexualität publik. Im Dezember 2024 gab sie zudem bekannt, dass sie wieder vergeben ist. Luisa hatte die Identität ihrer Partnerin zunächst geheim gehalten, doch nun zeigen die beiden sich ganz offen zusammen.

