Nach Verlobung: So weit ist Luisa Früh mit Hochzeitsplanung

Erst am Wochenende gaben Luisa Früh und ihre Partnerin Nadine ihre Verlobung bekannt. Doch die Make Love, Fake Love-Bekanntheit hat offenbar keine Zeit zu verlieren. Im Gespräch mit Promiflash plaudert sie nun über den großen Schritt und verrät, dass die Hochzeitsplanungen bereits begonnen haben. "Die Hochzeit ist auf jeden Fall schon in Planung. Es gibt sogar schon ein Hochzeitsdatum", erzählt die Influencerin begeistert. Wann genau sich das Paar das Jawort geben wird, behalten die zwei allerdings vorerst für sich.

Der Heiratsantrag schlug in der Welt der Realitystars am Wochenende Wellen. Doch Luisa erklärt im Promiflash-Interview, dass sich in ihrem Leben dadurch noch nicht allzu viel verändert hat. Die TV-Bekanntheit erläutert: "Es fühlt sich eigentlich nicht wirklich anders an, außer dass man langsam merkt, wie weit man im Leben doch schon ist." Trotzdem ist die Verlobung etwas ganz Besonderes für die Ex-Freundin von Max Bornmann: "Alles in allem ist es ein wunderschönes Gefühl."

Über ihre Partnerin hat Luisa bereits in der Vergangenheit geschwärmt und deutlich gemacht, wie wichtig Nadine in ihrem Leben ist. In Liebesdingen hat die Reality-Darstellerin längst ihren Weg gefunden. Seit der Bekanntgabe der Beziehung spricht sie auch immer wieder offen über ihre Sexualität, doch ein genaues Label benutzt die Social-Media-Bekanntheit nicht. Allerdings machte sie kürzlich auf Instagram deutlich: "Ich könnte mir eigentlich nie wieder etwas mit einem Mann vorstellen."

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Partnerin im April 2025