Frisch verlobt: Hat Luisa Früh mit dem Antrag gerechnet?

Luisa Früh ist frisch verlobt: Am vergangenen Wochenende machte die Reality-TV-Bekanntheit ihr Liebesglück mit ihrer Partnerin Nadine öffentlich. Im Interview mit Promiflash erzählt sie nun, ob sie mit der Frage aller Fragen gerechnet hat. "Ich hatte gehofft, dass der Antrag im Urlaub passiert. Als es an dem Tag aber so weit war, hatte ich keine Ahnung", gibt Luisa zu und betont: "Der Überraschungseffekt war demnach riesig."

In dem Moment sei die Make Love, Fake Love-Bekanntheit sehr emotional gewesen. "Ich konnte so schnell gar nicht realisieren, was gerade passiert, aber eigentlich haben wir beide einfach sehr viel geweint – aus Freude", erinnert sie sich im Gespräch mit Promiflash an den besonderen Augenblick zurück. Der Antrag passierte im Urlaub am Strand, ganz romantisch bei Sonnenuntergang – ein Video davon postete Luisa in den sozialen Medien. Zu sehen ist dort, wie Nadine vor ihr auf die Knie geht, kurz darauf fallen sich die beiden Turteltauben überglücklich in die Arme.

Zu dem niedlichen Clip schrieb Luisa: "Für immer beginnt genau hier!" Unter dem Beitrag sammelten sich schnell viele Glückwünsche – auch von anderen Realitystars. So gratulierten unter anderem Paulina Ljubas (28), Sophie Imelmann (29), Chiara Fröhlich (27) und Aurelia Lamprecht der Germany Shore-Bekanntheit zu ihrem Liebesglück.

Instagram / frluuisa Luisa Früh, Realitystar

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine

