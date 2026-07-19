Luisa Früh nennt Partnerin Nadine die "Liebe ihres Lebens"

Realitystar Luisa Früh schwebt weiter auf Wolke sieben: Erst vor wenigen Wochen gab sie ihrer Partnerin Nadine das Jawort – jetzt legt sie mit einer besonders innigen Liebeserklärung nach. Anlässlich Nadines Geburtstag teilte Luisa auf Instagram mehrere romantische Hochzeitsfotos der beiden, auf denen das frisch verheiratete Paar eng umschlungen zu sehen ist. Dazu richtete sie sehr persönliche Zeilen an Nadine und nannte sie darin nicht nur ihre Ehefrau, sondern auch die "Liebe ihres Lebens" und ihre Seelenverwandte.

Zu den Schnappschüssen von der Trauung schrieb Luisa unter anderem: "Happy Birthday an die Liebe meines Lebens und meine Ehefrau. Du bist nicht nur die Liebe meines Lebens, du bist meine Seelenverwandte, meine beste Freundin und jetzt auch meine Ehefrau. Ich kann es kaum erwarten, jeden einzelnen Geburtstag mit dir zu verbringen. Ich werde immer dafür sorgen, dass es dir gut geht und ich liebe dich mehr als alles." Die rührenden Worte verbreitete sie in ihrer Instagram-Story und im Feed, wo sich zahlreiche Fans in den Kommentaren anschlossen und Nadine ebenfalls zum Geburtstag gratulierten. Auf den Fotos strahlen die beiden Verliebten um die Wette, halten sich an den Händen oder liegen sich lachend in den Armen.

Erst vor Kurzem hatten Luisa Früh und Nadine den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gemacht und sich das Jawort gegeben. Damals gewährte die Influencerin ihren Followern bereits Einblicke in die Feier und zeigte emotionale Momente des Tages. Auf den Bildern war unter anderem Luisas Brautlook mit weißem Kleid und Schleier zu sehen, während Nadine in einem grünen Anzug auftrat. Auch Szenen mit Familie, Freunden und innigen Umarmungen machten deutlich, wie persönlich und nahbar die beiden diesen besonderen Abschnitt ihres gemeinsamen Lebens mit ihrer Community teilen.

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Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Freundin im März 2025

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Instagram / frluuisa Luisa Früh, Realitystar

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Instagram / luisafrueh_ Luisa Früh und ihre Partnerin Nadine, Juni 2026