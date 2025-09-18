Darum versteckte Luisa Früh ihre Verlobte Nadine anfangs

Luisa Früh ist frisch verlobt. Am vergangenen Wochenende machte die Reality-TV-Bekanntheit ihr Liebesglück mit Partnerin Nadine öffentlich – dies war auch der erste Moment, in dem ihre Follower Nadine richtig zu Gesicht bekommen haben. Bislang zeigte Luisa ihre Partnerin im Netz nicht. Im Interview mit Promiflash spricht sie über diese Entscheidung. "Unsere Beziehung war nie wirklich privat. Ich liebe es, meine Community in meinem Alltag mitzunehmen und da ist meine Beziehung natürlich ein Riesen-Teil davon", stellt sie klar. Dennoch habe es gute Gründe gegeben, Nadines Identität zunächst geheim zu halten: "Weil wir die Privatsphäre, die wir dadurch hatten, anfangs genießen und ohne irgendeinen Einfluss von außen die Beziehung stärken wollten."

Mittlerweile sei doch der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen. "Jetzt nach der Verlobung war für uns beide klar: Das ist der perfekte Zeitpunkt, unsere Liebe gar nicht mehr zu verstecken", freut sich Luisa im Gespräch mit Promiflash und verrät stolz: "Außerdem konnte ich es nicht mehr aushalten, meine wunderschöne Frau immer zu verstecken." An Nadine schätzt Luisa besonders, dass sie immer ein offenes Ohr hat und weiß, wie sie ihrer Liebsten eine Freude machen kann. "Außerdem hatte ich noch nie so viel Unterstützung von einer Person – egal, was ich mache, sie steht hinter mir und stärkt mir den Rücken", schwärmt Luisa.

Schon vor der Verlobung gewährte Luisa ihren Fans kleinere Einblicke in ihr Liebesleben. So postete sie vor einigen Monaten ein heißes Foto mit Nadine, bei dem letztere jedoch nur im Ansatz zu erkennen war. Auf dem Schnappschuss ist Luisa oben ohne zu sehen, während Nadine ihre Brüste zärtlich verdeckt. Damals kommentierte Luisa den Post schlicht mit dem Wort "Wifey". Mit ihrer Verlobung hat die Ex von Max Bornmann den nächsten großen Schritt gewagt und begeistert damit ihre Fans, die nun noch neugieriger auf die künftigen gemeinsamen Momente des Paares sein dürften.

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Partnerin im April 2025

Instagram / frluuisa Luisa Früh mit ihrer neuen Partnerin, Dezember 2024