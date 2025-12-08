Luisa Früh und ihre Verlobte haben Traumwohnung gefunden

Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine haben einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung gemacht: Die beiden ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung! Auf Instagram zeigte Luisa ein Reel, das den besonderen Moment dokumentiert. Darin ist zu sehen, wie die Reality-Bekanntheit und ihre Liebste die Vertragsdokumente unterschreiben und diesen Meilenstein später im Auto mit einem Kuss zelebrieren. "Wir haben unsere Traumwohnung. Bald beginnt ein neues Kapitel, wir könnten nicht glücklicher sein", schrieb die ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmerin begeistert zu dem Video, das sie mit "New Chapter" betitelte.

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell Glückwünsche aus der Reality-TV-Welt. Kollegin Aurelia Lamprecht jubelte in den Kommentaren: "Ich freue mich so doll für euch, meine Hexenschwestern. Auf dass dieses Heim nur mit Liebe und positiver Energie gefüllt wird." Auch Fans feierten den Schritt und gratulierten zu der neuen Etappe. Mehr Details zur Wohnung oder zum Einzugstermin hielten die beiden bislang zurück, doch die Botschaft war eindeutig: Der Startschuss für das gemeinsame Zuhause ist gefallen.

Vor rund drei Monaten sorgten Luisa und Nadine schon einmal für romantische Schlagzeilen. Damals teilten die beiden ein emotionales Instagram-Video vom Heiratsantrag am Strand. Während des Sonnenuntergangs kniete Nadine vor ihrer Partnerin nieder und stellte die große Frage – ein Moment voller Glück. Luisa sagte natürlich Ja und kommentierte den Clip mit den Worten: "Für immer beginnt genau hier!"

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine

Instagram / luisafrueh_ Luisa Früh und ihre Partnerin Nadine, 2025

Instagram / luisafrueh_ Luisa Früh, 2025