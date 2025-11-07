Luisa Früh und ihre Verlobte haben schon Partnertattoos

Luisa Früh nimmt ihre Follower zu einem ganz besonderen Termin mit. Im Tattoostudio will sie der Beziehung zu ihrer Partnerin Nadine, die erst kürzlich um ihre Hand anhielt, eine ganz besondere Symbolik verleihen. Auf Instagram verkündet sie: "Meine Verlobte hat sich meinen Anfangsbuchstaben auf den Finger tätowieren lassen. Brauche ich das jetzt auch? Ja!" Gesagt, getan – kurz darauf ziert ein geschwungenes "N" Luisas Handrücken.

Vor ihrer Verlobten hielt Luisa zunächst geheim, mit einem eigenen Tattoo nachziehen zu wollen. Kurz nach dem Stechen präsentiert sie Nadine daher stolz die symbolische Überraschung. "Oh mein Gott! Wie schön", freut sie sich – und das Paar besiegelt seine Liebe mit einem Kuss. Auch Luisas Fans sind begeistert von der spontanen Aktion. "Ihr seid einfach das perfekte Paar", findet ein User in der Kommentarspalte, ein weiterer schwärmt: "Nein, seid ihr süß!"

Luisa und Nadine machten ihre Liebe vor knapp einem Jahr mit süßen Pärchenschnappschüssen in den sozialen Medien öffentlich. Zunächst verriet die Germany Shore-Bekanntheit aber nichts über die Identität ihrer Partnerin und zeigte auch ihr Gesicht nicht. Das änderte sich erst im September, als Luisa und Nadine ihre Verlobung bekanntgegeben haben. Aktuell stecken Luisa und Nadine schon mitten in der Hochzeitsplanung und haben sich schon auf einen Termin festgelegt.

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Freundin im März 2025

Instagram / frluuisa Luisa Früh zeigt ihr neues Partnertattoo

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Verlobte Nadine