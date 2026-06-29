Europas junge Prinzessinnen treten jetzt ins Rampenlicht

In Europas Königshäusern zeichnet sich ein stiller, aber deutlicher Generationenwechsel ab. Im Juni zeigten gleich mehrere junge Prinzessinnen, dass sie zunehmend repräsentative Aufgaben übernehmen. Besonders Prinzessin Leonor von Spanien (20), Prinzessin Ariane der Niederlande (19) und die belgischen Königskinder sorgten mit ihren Auftritten für Aufmerksamkeit. Während die amtierenden Monarchen und Thronfolger nach wie vor im Mittelpunkt stehen, rücken ihre Töchter und jüngeren Geschwister immer häufiger ins öffentliche Interesse. Mit ihren ersten großen Terminen bereiten sie sich Schritt für Schritt auf ihre künftigen Aufgaben innerhalb der Königshäuser vor.

Leonor und ihre Schwester Sofia (19) absolvierten beim Besuch von Papst Leo XIV. (70) in Spanien erstmals offiziell den protokollarischen Knicks vor einem ausländischen Staatsoberhaupt. In den Niederlanden feierte Prinzessin Ariane ihr Debüt bei einem Staatsbesuch: Beim Bankett für Japans Kaiserpaar Naruhito und Masako trug sie erstmals eine Tiara. Auch Prinzessin Amalia (22) wurde dabei besonders geehrt. Die Auftritte galten als wichtige Meilensteine in ihrer royalen Laufbahn und machten deutlich, dass die nächste Generation immer mehr Verantwortung übernimmt. Gleichzeitig sorgten die jungen Royals mit ihrer selbstbewussten Präsenz für viel positives Echo.

In Belgien standen ebenfalls die jungen Royals im Fokus. Prinzessin Elisabeth (24) nahm erstmals in ihrer Rolle als Thronfolgerin an einem Staatsbesuch dieser Bedeutung teil. Beim anschließenden Staatsbankett rückte vor allem ihre Schwester Prinzessin Eléonore in den Mittelpunkt: Die 18-Jährige trug erstmals eine Tiara – ein Geschenk zu ihrem Geburtstag. Die Auftritte zeigen: Europas Monarchien bereiten ihre nächste Generation längst sichtbar auf größere Aufgaben vor. Immer häufiger übernehmen die jungen Prinzessinnen repräsentative Pflichten und sammeln wichtige Erfahrungen auf internationalem Parkett. Damit machen die Königshäuser deutlich, wer ihre Zukunft prägen soll.

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Collage: Imago, Getty Images Prinzessin Ariane und Prinzessin Elisabeth, Collage

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Imago Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofia bei der Willkommenszeremonie für Papst Leo XIV. im Königspalast in Madrid

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Getty Images Prinzessin Ariane der Niederlande beim Staatsbankett im Königspalast Amsterdam, 17. Juni 2026

Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien beim Staatsbankett im Schloss Laeken während des Japan-Besuchs von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako

Getty Images Prinzessin Éléonore von Belgien beim Staatsbankett im Schloss Laeken während des Staatsbesuchs von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako