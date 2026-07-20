Studium beendet: Prinzessin Elisabeth zurück in Belgien

Prinzessin Elisabeth (24) ist nach ihrem Studium in den Vereinigten Staaten zurück in Belgien. Die Thronfolgerin hat an der Harvard University ihren Master in öffentlicher Politik abgeschlossen und zieht nun wieder in ihr Zimmer im Schloss Laeken bei Brüssel. Wie sie im Interview mit Paris Match verriet, freut sich die Tochter von Königin Mathilde (53) und König Philippe (66) jetzt vor allem auf ein gemütliches Wochenende in der Hauptstadt, auf Treffen mit Freunden und auf Zeit mit ihren Geschwistern Gabriel (22), Emmanuel (20) und Eléonore (18). Nach den Monaten in den USA steht für sie bei der Heimkehr aber auch etwas ganz Bodenständiges auf dem Plan: gute belgische Schokolade.

In dem Interview sprach Elisabeth auch über ihre Zukunft als mögliche Königin. Den Gedanken, das Amt jetzt schon zu übernehmen, weist sie jedoch von sich. "Alles hat seine Zeit", sagte sie und lobte zugleich ihren Vater König Philippe: "Ich denke, mein Vater macht seine Arbeit sehr gut." Das sehen die Belgier offenbar ähnlich – und doch zeigt eine aktuelle Umfrage, das sogenannte Monarchie-Barometer, dass Elisabeth der absolute Liebling des Volkes ist: 85 Prozent der Befragten wünschen sich, dass sie innerhalb der nächsten zehn Jahre den Thron übernimmt. Zunächst möchte die Prinzessin aber noch etwas reisen und neue Eindrücke sammeln.

Bevor Elisabeth nach Harvard ging, hatte sie bereits einen beeindruckenden Bildungsweg hinter sich: einen Bachelor in Geschichte an der Universität Oxford sowie eine Ausbildung an der Königlichen Militärschule in Brüssel. Damit folgte sie einer Familientradition – auch ihr Vater hatte einen ähnlichen Werdegang, und ihre Mutter Königin Mathilde studierte ebenfalls und arbeitete nach ihrer Heirat sogar noch als Logopädin. Elisabeth selbst blickt dankbar auf ihre Ausbildungszeit zurück. "Ich wusste immer, dass mein Leben Pflichterfüllung und Verantwortung bedeutet", erzählte sie im Interview. Gleichzeitig betonte sie, wie sehr ihr die Zeit in Harvard ihren Horizont erweitert habe: "Hier in den USA hat man einen komplett anderen Blick auf die Welt und auf Europa. Und ich habe wirklich gelernt, wie man politische Entscheide vorbereitet und trifft."

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SIPA PRESS/ ActionPress Prinzessin Elisabeth von Belgien

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Instagram / belgianroyalpalace Prinzessin Elisabeth, belgische Adlige

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Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien beim Staatsbankett im Schloss Laeken während des Japan-Besuchs von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako