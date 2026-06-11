Darum darf Prinzessin Sofía nur flache Schuhe tragen
Prinzessin Leonor von Spanien (20) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía (19) haben in Madrid einen ganz besonderen Auftritt hingelegt: Gemeinsam mit König Felipe (58) und Königin Letizia (53) begrüßten sie im Königspalast Papst Leo XIV. (70) – und zogen dabei alle Blicke auf sich. Für den feierlichen Empfang erschienen die beiden Royals zum ersten Mal bei einem Termin dieser Art im fast identischen Partnerlook in Schwarz. Doch ein Detail unterschied die Schwestern deutlich: Während Leonor elegante Schuhe mit feinem Absatz wählte, trug Sofía flache schwarze Ballerinas – ein bewusster Griff in den Schuhschrank, damit die Thronerbin optisch im Vordergrund bleibt, wie spanische Medien berichten.
Der Grund dafür liegt buchstäblich auf der Hand – beziehungsweise an den Körpern der beiden Schwestern. Sofía ist mit über 1,80 Metern deutlich größer als Leonor, die rund 1,75 Meter misst. Würden beide gleich hohes Schuhwerk tragen, wäre die Größendifferenz noch auffälliger. Damit die Thronerbin als ranghöhere Tochter des Königspaares optisch den Fokus behält, trägt die jüngere Schwester bei offiziellen Auftritten meist flache Schuhe. Seltene Ausnahme: Bei weniger offiziellen Anlässen trägt Sofía auch mal Plateau-Sandaletten oder kleine Absätze. Ansonsten gilt: Leonor steht im Vordergrund, ihre kleine Schwester muss sich – auch optisch – unterordnen.
Leonor und Sofía treten in den vergangenen Jahren immer häufiger zusammen bei offiziellen Terminen auf. Dabei wird immer wieder deutlich, wie eng die Schwestern wirken und wie abgestimmt ihre öffentlichen Auftritte sind. Gerade bei feierlichen Anlässen setzen sie oft auf ähnliche Mode, ohne dabei völlig identisch auszusehen. Dass Leonor als künftige Königin protokollarisch eine besondere Rolle einnimmt, zeigt sich bei solchen Terminen in vielen kleinen Details – und eben auch in der Schuhwahl. Auch im privaten Auftreten der beiden wirkt das Zusammenspiel vertraut: Sie präsentieren sich bei offiziellen Anlässen meist nahbar und harmonisch an der Seite ihrer Eltern, während Letizia und Felipe ihre Töchter Schritt für Schritt stärker an ihre royalen Aufgaben heranführen.