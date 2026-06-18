Wow-Moment: Prinzessin Ariane gibt bei Empfang ihr Debüt

Beim feierlichen Staatsbankett im Königlichen Palast in Amsterdam hat Prinzessin Ariane einen unvergesslichen Auftritt hingelegt. Die 19-jährige Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) trug bei dem Empfang zu Ehren von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako aus Japan erstmals ein Diadem – ein echter Meilenstein für die junge Prinzessin. Für ihr Debüt wählte Ariane das Diamantdiadem von Königin Emma, ein historisches Schmuckstück aus dem Fundus des Hauses Oranien-Nassau. Dazu erschien sie in einem eleganten roten Kleid, das farblich zu dem ihrer älteren Schwester, Kronprinzessin Catharina-Amalia, passte.

Das Diadem von Königin Emma stammt aus dem Jahr 1890 und wurde damals für König Wilhelm III. für seine Ehefrau Emma anfertigen lassen. Es zeigt drei große diamantene Blumenmotive, die von kleineren Brillanten umrahmt werden, und ist aus Silber und Gold gefertigt. Auch Máxima und Catharina-Amalia glänzten bei dem Abend mit beeindruckenden Diademen: Máxima trug das Stuart-Diamantdiadem zu einem goldenen Kleid, während Catharina-Amalia das Mellerio-Rubindiadem aufsetzte. Vor der Festtafel versammelten sich alle Royals für ein Gruppenfoto – darunter auch die frühere Königin Beatrix (88) sowie Prinzessin Margriet (83) mit ihrem Ehemann Pieter van Vollenhoven (87). Den Abend eröffneten Willem-Alexander und Máxima mit einem Toast auf ihre japanischen Gäste.

Für Ariane (19) steht der Abend nicht nur für ihr Diadendebüt, sondern auch für einen neuen Lebensabschnitt. Nachdem die Prinzessin das International Baccalaureate am United World College Adriatic im italienischen Duino abgeschlossen hat, gab das Königshaus während der Feierlichkeiten zum Königstag im April bekannt, dass sie ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Delft aufnehmen wird. Zuletzt war Ariane gemeinsam mit ihrer Familie bei einem Familienshooting in Den Haag zu sehen – gemeinsam mit ihren Eltern und ihren Schwestern Catharina-Amalia und Alexia.

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Imago Prinzessin Ariane beim Staatsbankett im Paleis op de Dam in Amsterdam während des Staatsbesuchs in den Niederlanden

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Getty Images Prinzessin Amalia und Prinzessin Ariane beim Staatsbankett in Amsterdam

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Getty Images Prinzessin Ariane der Niederlande beim Staatsbankett im Königspalast Amsterdam, 17. Juni 2026

Getty Images Staatsbankett in Amsterdam: Königin Máxima mit Prinzessin Amalia und Prinzessin Ariane begrüßen Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako