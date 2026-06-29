"Hotte Blonde": Ralf Moeller und Andrea Kiewel flirten im TV

Der 28. Juni 2026 dürfte vielen ZDF-"Fernsehgarten"-Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben – und das nicht allein wegen der schweißtreibenden Temperaturen von knapp 40 Grad, die an diesem Sonntag über dem Mainzer Lerchenberg lasteten. Andrea Kiewel (61) hatte sich für diesen besonderen Hitzetag etwas Besonderes einfallen lassen: Sie begrüßte ihr Publikum von einer aufblasbaren Schwimminsel mitten im Showpool – und ließ sich dabei von ihrem Stargast durch das Wasser ziehen. An der Leine: Ralf Moeller (67), der vor allem durch seine Rolle in Ridley Scotts (88) Historienspektakel "Gladiator" (2000) weltberühmt wurde. Für Andrea war es eine willkommene Gelegenheit, dem Publikum zuzurufen: "Hallo und herzlich willkommen zum Hitze-Fernsehgarten! Ich habe heute definitiv den besten Arbeitsplatz, Freunde."

Was folgte, war ein lebhafter Schlagabtausch, der das Publikum vor den Bildschirmen und auf dem Gelände gleichermaßen begeisterte. Andrea, die sich letztes Jahr verlobt hatte, machte keinen Hehl daraus, was sie von ihrem Co-Moderator hält: "Du siehst toll aus, einfach ein geiler Mann, wirklich. Wäre ich noch zu haben, würde ich dir meine Handynummer geben." Ralf ließ die Schmeichelei nicht unbeantwortet und bezeichnete Kiwi als "fantastisch". Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf der Sendung steigerte sich Andrea noch einmal und legte nach: "Ich kenne wenig Männer, die so gut älter werden. Du bist braun gebrannt, gesund." Ralf habe "das Herz am richtigen Fleck" und besitze einen "guten moralischen Kompass." Den Höhepunkt ihrer Schwärmerei bildete schließlich ein Satz, der so manchem Zuschauer ein Lächeln ins Gesicht getrieben haben dürfte: Sie bezeichnete den Schauspieler schlicht als "den Mann meiner Träume."

Besonders viel Heiterkeit löste eine Anekdote aus, die Ralf zum Besten gab und die den Running Gag des Nachmittags begründete. Er erzählte, wie er an jenem Sonntagmorgen um 7 Uhr das Hotelgym betreten und dort eine sportlich trainierende Frau bemerkt habe. Sein erster Gedanke, wie er dem Publikum schmunzelnd verriet: "Wer ist denn die hotte Blonde da hinten auf dem Laufband?" Die Auflösung folgte prompt – denn besagte blonde Dame war keine andere als seine Kollegin Andrea, die offenbar schon in aller Frühe in die Vollen geht. Andrea nahm die Bezeichnung mit großer Begeisterung auf und erklärte lachend: "So möchte ich ab sofort genannt werden: die hotte Blonde!"

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel und Ralf Moeller bei der Sommerparty im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, 28.06.2026

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Imago Andrea Kiewel und Ralf Moeller tanzen im ZDF-Fernsehgarten

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IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

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