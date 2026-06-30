Natürlicher Look: Djamila Rowe ist kaum wiederzuerkennen

Djamila Rowe (58) überrascht ihre Fans gerade mit einem völlig neuen Look. Die Reality-Bekanntheit postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich von einer ungewohnten Seite zeigt: Sie trägt ein rosafarbenes Kleid, ihr Haar ist streng nach hinten gekämmt und ihr Make-up ist dezent und natürlich. Damit weicht die Visagistin und Dschungelcamp-Gewinnerin von 2023 deutlich von ihrem gewohnten, sexy Stil ab – und erntet dafür jede Menge Zuspruch aus ihrer Community, die sie auf dem Bild kaum wiedererkannte.

Djamila selbst kommentierte den neuen Auftritt zufrieden: "Neuer Look… Ich bin ja eigentlich eher Team Schwarz. Aber dieses Kleid hat's mir irgendwie angetan. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in Rosa mal so wohlfühle." Auch die Fans der ehemaligen Big Brother-Teilnehmerin zeigen sich begeistert. In der Kommentarspalte häufen sich positive Reaktionen: "Steht dir super, macht dein Gesicht weicher und leuchtender – sehr zart", schreibt eine Followerin. Eine andere findet: "Lässt dich verspielter, frecher und jünger aussehen. Ich mag es." Und ein weiterer Kommentar lautet: "Steht dir super und auch die Lippen sind jetzt viel besser."

Dass die Lippen eigens erwähnt werden, ist kein Zufall. Vor einigen Monaten ließ Djamila, die 2002 wegen einer frei erfundenen Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer bekannt wurde, in der TV-Show "Dr. Rick & Dr. Nick" ihre langjährige Hyaluron-Füllung mit insgesamt acht Spritzen aus den Lippen entfernen – und verabschiedete sich damit von einem Markenzeichen, das sie über zwei Jahrzehnte begleitet hatte. Sie war damals selbst noch unschlüssig, wie sie ihren veränderten Schmollmund empfindet. Der aktuelle Instagram-Post scheint zu zeigen, dass sie den neuen, natürlicheren Stil inzwischen für sich angenommen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe ist mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen, Juni 2026.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023