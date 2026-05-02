Quotenflaute bei "Dr. Rick & Dr. Nick – Die Schönheits-Docs"

Dr. Rick und Dr. Nick haben noch einmal nachgelegt: Seit dem 11. Februar laufen bei ProSieben zwölf neue Folgen von "Dr. Rick & Dr. Nick – Die Schönheits-Docs" – und das direkt im Anschluss an das Quotenflaggschiff Germany's Next Topmodel am späten Abend. Immer mittwochs zwischen 22:45 und 00:45 Uhr lassen sich dort vor allem bekannte Gesichter der Realitywelt von den beiden Ärzten aufhübschen. Zum Auftakt suchte Djamila Rowe (58) die Hilfe der Schönheits-Docs, um ihre extrem auffälligen Lippen verkleinern zu lassen. Doch obwohl der Sender auf prominente Unterstützung und das starke Vorprogramm setzt, bleiben die Einschaltquoten weit hinter den Erwartungen zurück, wie nun aktuelle Zahlen laut Quotenmeter zeigen.

In den neuen Folgen gaben sich zahlreiche TV-Bekannte die Klinke in die Hand: Nach Djamila folgte eine Episode mit Matthias Mangiapane (42), später standen unter anderem Gina-Lisa Lohfink (39) und OnlyFans-Model Cornelia Ritzke vor der Kamera. Auch aus Dubai wurden mehrere Fälle begleitet. Im März setzte ProSieben dann auf Einzelfolgen und holte Influencerin Christina Dimitriou (34) zusammen mit Giuliana Farfalla und Georgina Fleur (36) ins Boot. Kurz darauf ließ sich Jenny Elvers (53) von den Schönheitsprofis beraten, ehe Sänger und Schauspieler Oli P. in einer der letzten Episoden zu sehen war. Trotz dieses Reality- und Promi-Aufgebots blieb der Zuspruch des Publikums überschaubar: Im Schnitt schalteten nur 0,26 Millionen Zuschauer pro Folge ein, was einem Marktanteil von 2,3 Prozent entspricht. In der für den Sender wichtigen Zielgruppe der jungen Erwachsenen lag der Mittelwert bei 0,09 Millionen Fans und mageren 3,9 Prozent.

Für Dr. Rick und Dr. Nick ist es bereits die zweite Staffel ihrer Beauty-Doku bei ProSieben. Schon die Premierenrunde lief im Winter und Frühjahr 2025 nach "Germany’s Next Topmodel" – damals noch auf dem gewohnten Donnerstagssendeplatz. Die Verantwortlichen hatten zuvor das Boulevardmagazin "red." aus Kostengründen eingestellt, das jahrelang im Anschluss an die Castingshow gesendet worden war. Mit der eigenen Doku-Reihe setzen die beiden Mediziner nun auf intime Einblicke in die Beauty-Wünsche ihrer prominenten Patienten und begleiten deren Weg zum neuen Look. Viele der Gäste, wie Djamila, Gina-Lisa oder Christina, sind seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Realitylandschaft und nehmen ihre Community regelmäßig über Social Media mit zu Eingriffen und Behandlungen.

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Imago Dr. Rick (Henrik Heüveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) beim Raffaello Summer Day 2025 im Ständehaus K21, Düsseldorf

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Imago Dr. Rick und Dr. Nick bei der Jubiläumsfeier "30 Jahre Brainpool TV"

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Imago Dr. Rick (Henrik Heuveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) in ihrer Praxis Aesthetify in Düsseldorf