Große Lippen: Djamila Rowe lässt OP rückgängig machen

Über 20 Jahre lang waren ihre prallen, geschminkten Lippen ihr Markenzeichen – jetzt hat sich Djamila Rowe (58) von ihrem berühmten Schmollmund getrennt. In der TV-Show "Dr. Rick & Dr. Nick" ließ die Reality-TV-Bekanntheit die Hyaluron-Füllung mit insgesamt acht Spritzen aus ihren Lippen entfernen und präsentierte sich dort mit deutlich schmalerem Mund. Doch der neue Look begeistert sie selbst zunächst überhaupt nicht. In der aktuellen Folge der Show klagt Djamila offen darüber, wie sehr sie die Veränderung beschäftigt – und macht deutlich, wie ungewohnt der Abschied von ihrem langjährigen Signature-Style für sie ist.

"Ich habe das Gefühl, sie sind wie zwei ausgetrocknete Rosinen jetzt, meine Lippen. Sie sind auch sehr trocken, ich musste sie extrem pflegen in den letzten Tagen", erzählt Djamila in der Sendung über das neue Gefühl im Gesicht. Vor den Kameras sagt die Dschungelkönigin von 2023 weiter: "So fühle ich mich jetzt gerade gar nicht wohl. Ich fühle mich schrecklich, schrecklich alt." Schon im vergangenen Jahr hatte Djamila gegenüber der Bild angekündigt, sich von ihrem auffälligen "Schnabel" verabschieden zu wollen. Damals erklärte sie: "Mein Plan ist es, zu mehr Natürlichkeit zurückzukehren. Diese extrem vollen Lippen sollen ganz bald der Vergangenheit angehören." Verantwortlich für den jüngsten radikalen Eingriff sind die beiden Ärzte und Social-Media-Stars Dr. Rick und Dr. Nick, die auf Joyn seit Oktober 2024 in ihrer eigenen Doku-Soap Einblicke in ihren Praxisalltag gewähren – und dabei neben Djamila auch andere Stars wie Matthias Mangiapane (42) behandeln. Djamilas Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. "Ich verspreche dir, es wird super", erklärt Dr. Rick zuversichtlich.

Während Djamila selbst noch mit ihrem neuen Spiegelbild hadert, fällt die Reaktion ihres Umfelds ganz anders aus. In den sozialen Netzwerken wird der Look der TV-Bekanntheit von vielen Seiten gelobt. "Du siehst toll aus", schreibt Simone Ballack (50) in den Kommentaren. "So viel besser", findet auch Soap-Star Claudelle Deckert (52), und Schauspielerin Anouschka Renzi (61) kommentiert schlicht: "Viel besser". Ein Fan hält fest: "Ich hoffe, sie liest diese vielen positiven Kommentare. Sie sieht so viel schöner aus. Bitte glaube uns allen." Für eine Frau, die sich laut Medizinexperten über Jahrzehnte hinweg teils medizinisch bedenklichen Eingriffen unterzogen hatte, ist der Zuspruch vielleicht das schönste Ergebnis von allen.

IMAGO / Agentur Baganz Djamila Rowe bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Reality-TV-Bekanntheit