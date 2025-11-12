Wunsch erfüllt: Djamila Rowe bringt eigene Sexpuppe heraus

Djamila Rowe (58) macht ernst: Die Dschungelkönigin von 2023 steigt mit einer eigenen Sexpuppe in die Branche ein und hebt damit ihre Karriere als Erotikmodel auf das nächste Level. Die Idee kam bei der Venus-Messe in Berlin auf, wo sie einen Hersteller kontaktierte und den Deal laut RTL im Eiltempo fixierte. Ein 3D-Scan ist bereits erledigt, die Silikon-Zwillingsschwester in Arbeit. Verkauft werden soll die Puppe mit und ohne Elektronik, aber stets mit ihrem Markenzeichen, den vollen Lippen. Die Vorbestellungen laufen schon und die Auslieferung ist – wenn alles klappt – pünktlich zu Weihnachten geplant.

Für die Reality-TV-Bekanntheit, die erst kürzlich auf den Erotikplattformen BestFans und OnlyFans gestartet ist, ist dies der nächste Schritt in ihrer jungen Erotikkarriere. Auf der diesjährigen Venus-Messe plauderte sie bereits mit Promiflash über ihre weiteren beruflichen Ambitionen – und auch die Sexpuppe, inspiriert von Anne Wünsche (34). "Finde ich super", lobte sie Annes Modell und betonte, sich genauer darüber informieren zu wollen. Damals lachte sie: "Ja, das ist mein Ziel. Sowas wollen wir auch – eine mit richtig großen roten Lippen." Nun scheint sie ihren Wunsch in die Tat umgesetzt zu haben.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte Djamila zudem aus, wie viel Freude ihr die neue Tätigkeit als Erotikmodel bereitet. Genaue Einnahmen verriet sie zwar nicht, betonte jedoch: "Es läuft super!" Die 58-Jährige kann sich auch erklären, warum das Geschäft läuft – sie bediene dank ihrer Lebenserfahrung eben eine ganz besondere Nische. "Mit mir dort zu schreiben, ist nochmal anders als mit so einem typischen OnlyFans-Girl, die jung sind, die unbeschwert sind", gab sie zu bedenken.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Djamila Rowe im September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Djamila Rowe, TV-Bekanntheit