Diese Stars gewannen schon das Dschungelcamp

Seit 2004 kämpfen Prominente Jahr für Jahr im australischen Dschungel um die begehrte Krone der RTL-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Vom ersten König Costa Cordalis (†75), der 2004 im australischen Busch den Anfang machte, bis zu den frisch gekrönten Dschungelköniginnen Lucy Diakovska (49) im Jahr 2024 und Lilly Becker (49) im Jahr 2025: Die Liste der Sieger liest sich wie ein Best-of der beliebtesten TV-Gesichter der letzten Jahrzehnte. Ob Sänger, Realitystar oder Casting-Dauerteilnehmer – sie alle kämpften sich durch harte Prüfungen, um am Ende auf dem Camp-Thron zu sitzen.

Costa legte als besonnener Lager-Gitarrist den Grundstein für den Kult rund um "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". "Neben einer Gage von 48.000 Euro hat mir das Dschungelcamp eine halbe Million Euro eingebracht", sagte der Schlagerstar einst zu Bild. Kultstatus erreichte auch Ingrid van Bergen (†94), die 2009 als Camp-Älteste mit stoischer Ruhe Känguru-Hoden und eklige Drinks wegsteckte und nach 17 Tagen auf den Thron gewählt wurde. Zu den legendären Gewinnern zählen außerdem Menderes Bağci (41), der sich 2016 vom DSDS-Dauerkandidaten zur Dschungel-Überraschung wandelte, Marc Terenzi (47), der 2017 siegte, sowie Reality-Gesicht Evelyn Burdecki (37) im Jahr 2019. In der jüngeren Vergangenheit holten sich Filip Pavlović 2022 in Südafrika mit dem Kultsatz "Ich küsse eure Augen!" den Thron und Djamila Rowe (58) triumphierte 2023 mit ihrer ehrlichen Art.

Neben den bereits erwähnten Stars haben auch Désirée Nick (69), Ross Antony (51), Peer Kusmagk (50), Brigitte Nielsen (62), Joey Heindle (32), Melanie Müller (37), Maren Gilzer (65), Jennifer Frankhauser (33) und Prince Damien (35) die Dschungelkrone gewonnen. Diese Promis meisterten das australische Camp mit Mut, Humor und Durchhaltevermögen und sicherten sich den Sieg in ihren jeweiligen Staffeln. Jeder von ihnen hinterließ unvergessliche Momente, die in die Showgeschichte eingingen. Die neue Staffel startet am Freitag, den 23. Januar 2026, um 20:15 Uhr auf RTL und die Zuschauer dürfen gespannt sein, wer diesmal die Dschungelkrone holt.

RTL / Menne Costa Cordalis nach dem Dschungelcamp-Sieg 2004

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Getty Images Sonja Zietlow, Brigitte Nielsen und Daniel Hartwich, 2015

