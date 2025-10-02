OnlyFans-Karriere: Djamila Rowe rechnete mit XXL-Shitstorm

Djamila Rowe (58) wagt sich auf neues Terrain und sorgt damit für Gesprächsstoff. Der TV-Star ist seit einiger Zeit auf den Plattformen OnlyFans und BestFans aktiv, wo sie erotische Inhalte veröffentlicht. Über ihren neuen Schritt sprach die 58-Jährige jetzt bei der Eröffnung der Erotikmesse Venus in Berlin mit Promiflash. Besonders erstaunt zeigte sie sich über die Reaktionen auf ihre neue Karriere. "Ich habe gedacht, wenn das öffentlich wird, würde ich einen riesen Shitstorm bekommen", sagte Djamila. Doch genau das Gegenteil sei der Fall. Statt Kritik erntet sie Lob und Zuspruch, vor allem auf Instagram.

Neben den Kommentaren auf Social Media ist es vor allem die Unterstützung von Frauen in ihrem Alter, die die einstige Dschungelkönigin besonders rührt. Viele hätten ihr Nachrichten geschrieben mit Worten der Anerkennung und des Respekts. "Chapeau, dass du den Mut hast, das noch zu starten", sei ein häufig formulierter Gedanke. Die anfänglichen Sorgen, dass sie sich für ihre Entscheidung rechtfertigen müsste oder mit negativen Kommentaren konfrontiert würde, hätten sich als unbegründet erwiesen. Mittlerweile scheint Djamila mehr denn je in ihrem neuen Job aufzugehen und zeigt sich begeistert von der unerwartet positiven Resonanz.

Auch innerhalb ihrer Familie stößt die zweifache Mutter mit ihrem neuen Weg auf Verständnis. Ihren Nachwuchs habe sie von Anfang an ins Vertrauen gezogen. "Natürlich habe ich mit meinen Kindern darüber gesprochen", erklärte sie ebenfalls im Gespräch mit Promiflash: "Mein Sohn ist 28, der ist erwachsen. Der findet das cool. Und meine Tochter ist 16, die akzeptiert das auch voll." Von ihren Sprösslingen erfährt sie also volle Unterstützung bei ihrem neuen Unterfangen.

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

IMAGO / Jan Huebner Djamila Rowe, Inked Lorena und Calea Toxic beim Opening der Venus, September 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025