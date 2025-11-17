Single Djamila Rowe hat Sorge irgendwann "einsam zu sterben"

Während für viele die Zeit rund um Weihnachten und Silvester als die schönste und besinnlichste des Jahres gilt, sieht das bei Djamila Rowe (58) ganz anders aus. Im RTL-Interview gesteht die ehemalige Dschungelkönigin offen, dass sie sich als Single vor den Feiertagen fürchtet: "Ich will eigentlich Weihnachten und Silvester nicht alleine sein. Das ist immer die schlimmste Zeit für mich im Jahr." Die Chancen, so kurz davor, nun noch einen passenden Partner zu finden, sind aber gering. "Fakt ist, ich weiß nicht mehr, wie man datet. Ich werde nie wieder jemanden kennenlernen. Ich werde einsam sterben", sagt sie deprimiert.

Seit der Geburt ihrer Tochter vor sechzehn Jahren ist Djamila, die neuerdings auch auf Erotikplattformen wie OnlyFans ihr Geld verdient, schon Single. Die Ansprüche an ihren Traummann habe sie inzwischen schon deutlich zurückgeschraubt. "Jetzt bin ich ja schon froh, wenn der Mensch einer geregelten Arbeit nachgeht, eine Wohnung hat, selber Miete zahlen kann. Überleg mal, das sind eigentlich normale Standards, aber es ist heutzutage nicht normal", betont die 58-Jährige.

Im Laufe ihres Lebens versuchte Djamila ihr Glück schon mit einigen Männern. Von großem Erfolg gekrönt waren ihre Beziehungen und Liaisons jedoch nie. Nun möchte sie einen neuen Anlauf starten – und ist auch nicht abgeneigt, sich dafür Hilfe in Form eines Coachings zu holen. Schon Anfang dieses Jahres sprach die TV-Bekanntheit über ihr langes Single-Dasein – damals schien ihr Wunsch, mit einem menschlichen Partner unter dem Weihnachtsbaum zu kuscheln, aber nicht so groß zu sein. "Lieber schaffe ich mir noch ein paar Hunde an, bevor mir ein Mann ins Haus kommt", erklärte sie damals gegenüber Bild.

Imago Djamila Rowe auf der Venus 2025 in Berlin

IMAGO / Future Image Djamila Rowe, 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe, TV-Bekanntheit