Wie Anne Wünsche: Djamila Rowe wünscht sich eigene Sexpuppe

Auf der diesjährigen Venus-Messe sorgte Social-Media-Star Anne Wünsche (34) mit der Vorstellung ihrer neuen Sexpuppe für großes Aufsehen. Unter den begeisterten Besucherinnen: das Erotikmodel Djamila Rowe (58). Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich Djamila beeindruckt von der detailgetreuen Nachbildung und zeigte großes Interesse an der Idee. "Finde ich super", sagte sie direkt über Annes Modell. Die Veranstaltung scheint auch für Djamila persönlich spannend zu sein. Die Messe sei für sie zudem ein aufregendes Abenteuer, denn wie sie betonte: "Ich bin ja noch so ein bisschen jungfräulich, was das Ganze betrifft."

Erst seit Kurzem ist Djamila selbst als Erotikmodel auf Plattformen wie OnlyFans und BestFans aktiv. Die Messe bot ihr die perfekte Gelegenheit, in der Szene noch tiefer Fuß zu fassen und Inspiration für ihre nächsten Projekte zu sammeln. Und diese hat sie auch schon: Djamila träumt ebenfalls davon, eine eigene Sexpuppe zu designen. "Ja, das ist mein Ziel. Sowas wollen wir auch – eine mit richtig großen roten Lippen", verrät sie mit einem unverkennbaren Lächeln. Ganz offensichtlich hat der Besuch auf der Venus-Messe nicht nur ihre Neugier geweckt, sondern gleich neue Geschäftsideen entstehen lassen.

Schon im Vorfeld der Messe hatte Anne ihre Fans mit der Ankündigung neugierig gemacht, erstmals eine realistische Sexpuppe nach ihrem eigenen Vorbild zu präsentieren. Sie gab offen zu, dass ihr die Entscheidung nicht leichtfiel. "Ich habe lange hin- und herüberlegt, wochenlang immer wieder darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich beschlossen: Ich mache das!", berichtete die Influencerin in einer Pressemitteilung. Am Ende überwog für Anne aber der Humor und die Lust an der Provokation: "Es ist auf jeden Fall ein Tabubruch – und gleichzeitig finde ich den Gedanken wahnsinnig witzig, dass jemand mich als Puppe im Schlafzimmer stehen hat."

Collage: Imago, AEDT / ActionPress Collage: Anne Wünsche und Djamila Rowe

Imago Djamila Rowe im September 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel