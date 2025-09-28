Zu teuer? Darum geht Djamila Rowe nicht mehr in Realityshows

Djamila Rowe (58) hat beschlossen, sich vom Reality-TV zurückzuziehen. Der Realitystar, der einst im Dschungelcamp den Sieg holte, sieht derzeit keine attraktiven Optionen für sich in diesem Bereich. "Ich finde, ich habe seit anderthalb Jahren so einen Stillstand bei mir. Ich war für viele Formate angefragt, dann kamen wieder Absagen", klagt sie im Interview mit Promiflash beim großen Opening der Venus-Messe in Berlin. Ein Problem seien auch die Gagen, die dem Socialite nicht zusagen.

Djamila erzählt: "Ich weiß, dass die ganzen neuen Reality-Teilnehmer für kleines Geld in große Formate gehen. Die gehen zwei, drei Wochen ins Ausland und drehen dort für kleine Gagen – wo wir alten Hasen natürlich sagen: 'Machen wir nicht.'" Die Berlinerin stellt sich für sich selbst Gagen rund um die 70.000 Euro vor, gibt aber auch gegenüber Promiflash zu: "Ich glaube, die Neuen, die machen es auch für zehn." Das kommt für Djamila und Kolleginnen wie Micaela Schäfer (41) nicht infrage – unter Wert verkaufen wollen sie sich als erfahrene Reality-TV-Veteranen nicht.

Für Djamila ist der Umschwung in der Branche ein Problem – sie bezeichnet sich selber als "Sparfuchs" und betont, sie wolle nicht nur von ihren Ersparnissen leben. Daher hat die 58-Jährige jetzt umgeschult und versucht sich seit August als Erotikmodel auf Plattformen wie OnlyFans und BestFans. Die zündende Idee sei von ihrer Freundin Cathy Lugner (35) gekommen, wie Djamila im Gespräch mit Promiflash erzählt. Wie viel sie mit den erotischen Inhalten im Netz genau einnimmt, möchte sie nicht verraten, bestätigt aber: "Ja, es läuft super."

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Februar 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

