Djamila Rowe verrät: Darum ist sie auf OnlyFans erfolgreich

Djamila Rowe (58) hat eine neue berufliche Leidenschaft gefunden und begeistert ihre Community jetzt auf den Erotikplattformen OnlyFans und BestFans. Beim großen Venus-Opening verriet der Reality-TV-Star, dass diese Tätigkeit ihr sehr viel Freude bereitet. "Es läuft super", schwärmte sie im Interview mit Promiflash, ohne jedoch genaue Einnahmen zu nennen. Besonders ihre Interaktion mit den Fans hebt sie hervor: "Ich bediene eine Lücke", erklärte sie selbstbewusst und sieht darin ein Alleinstellungsmerkmal, das ihr zum Erfolg verhilft.

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hebt sich dabei gezielt von den klassischen jungen Models auf solchen Plattformen ab. Mit einem Augenzwinkern merkte sie an, dass sie mit ihrer Lebenserfahrung, ihrer Rolle als Mutter zweier Kinder und ihrer Prominenz ein besonderes Angebot macht, das nicht vergleichbar sei. "Mit mir dort zu schreiben, ist nochmal anders als mit so einem typischen OnlyFans-Girl, die jung sind, die unbeschwert sind", betonte sie. Ihre Zielgruppe sei speziell und schätze gerade diese Facetten an ihr.

Die 58-Jährige hat aber auch ganz klare Grenzen, wie sie im Gespräch mit BestFans kürzlich verriet: "Ich werde mir keine Sextoys einführen und ich werde keine Pornovideos verkaufen. Das ist einfach nicht mein Ding." Extreme Freizügigkeit sei nie ihr Ziel gewesen. Stattdessen setzt die Berlinerin auf Authentizität. "Das ist das Wichtigste überhaupt. Sobald du Sachen machst, die du eigentlich nicht willst, nur weil jemand dafür bezahlt, bist du verloren", stellte die Reality-TV-Ikone klar. Für ihre Abonnenten schlüpft sie zwar immer wieder gerne in verschiedene Rollen – zum Beispiel als "strenge Lehrerin" –, doch betonte sie: "Ich schlüpfe in diese Rolle, und für die Zeit bin ich diese Frau. Aber am Ende bleibe ich immer noch ich selbst, mit all meinen Ecken und Kanten."

IMAGO / Agentur Baganz Djamila Rowe bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

IMAGO / Jan Huebner Die Markenbotschafter der Venus-Messe 2025

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Reality-TV-Bekanntheit