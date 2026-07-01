Aaron Koenigs macht es offiziell: Er ist in einer Beziehung

Für Reality-TV-Fans gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Aaron Koenigs (31) ist vergeben! Im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) plauderte der Realitystar jetzt offen über sein Liebesleben und bestätigte, dass er seit rund vier Monaten in einer festen Beziehung steckt. Seit Anfang des Jahres daten er und sein Partner schon. "Liebe läuft", betonte Aaron im Gespräch mit Gastgeber Serkan.

Was seinen Partner betrifft, hält Aaron bewusst die Privatsphäre aufrecht: Sein Freund stammt nicht aus der Öffentlichkeit und das könnte wohl auch vorerst so bleiben. Zu viel Aufmerksamkeit wäre beiden zu stressig – Aaron wolle keine Zielscheibe sein. Ob er sich vorstellen könnte, gemeinsam mit seinem Freund an einem Couple-Format wie Sommerhaus teilzunehmen, ist er sich auch noch nicht so sicher. Sein Partner stehe Reality-Formaten eher "skeptisch" gegenüber, dennoch schloss Aaron es nicht völlig aus, dass sie irgendwann gemeinsam vor der Kamera stehen könnten. Zuvor war Aaron über fünf bis sechs Jahre hinweg komplett solo unterwegs.

Ins Reality-TV ist der gebürtige Münchner quasi zufällig hineingerutscht – und zwar 2019 durch das Format Prince Charming. Seitdem ist er aus der Branche nicht mehr wegzudenken und war unter anderem in The Mole, "The Hunt", Promi Big Brother sowie The Power zu sehen. Ursprünglich hegte Aaron ganz andere Träume: Er wollte einst Schauspieler werden. Heutzutage ist er aber neben seinen TV-Auftritten noch in der Businesswelt etabliert und ist bei einer Skincare-Firma aktiv.

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Imago Aaron Koenigs bei den Reality Awards 2026

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Instagram / johnlegend Aaron Koenigs, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Aaron Koenigs, August 2025

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