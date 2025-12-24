Würde Aaron Koenigs ins Dschungelcamp ziehen?

Realitystar Aaron Koenigs (31) hat verraten, wie er zu einer möglichen Teilnahme am Dschungelcamp steht. Im Exklusiv-Interview mit Promiflash zeigte sich der ehemalige Promi Big Brother- und The Power-Teilnehmer offen für das Abenteuer, auch wenn es für ihn eine durchaus schwierige Erfahrung wäre. "Ich würde es schon machen, glaube ich. Spätestens, wenn ich die Gage sehe, aber es wäre eine schreckliche Zeit", fasste er seine Gedanken ehrlich zusammen.

Bereits als Nachrücker bei "Promi Big Brother" hatte Aaron eine harte Zeit durchstehen müssen: "Da ist man ja auch in einem armen Bereich mit Leuten in einer Live-Show eingesperrt. Das war schrecklich." Für das Dschungelcamp sieht er jedoch noch größere Herausforderungen, insbesondere, was den Umgang zwischen den Kandidaten betrifft. "Ich bin nicht asozial genug. Wenn ich ein Problem habe oder mich streite, ich bin dann ja lösungsorientiert, daran hat eine Produktionsfirma kein Interesse. Die wollen, dass ich jemandem ins Gesicht spucke oder beleidige – das wird nie passieren und ich werde meine Streits immer diplomatisch lösen", so der TV-Star weiter. Sowohl im Alltag als auch in TV-Formaten legt Aaron demnach Wert auf einen respektvollen Umgang und ein halbwegs entspanntes Miteinander.

Aaron erlangte in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit in der Reality-TV-Welt und nahm bereits an einigen Formaten teil. Der gebürtige Kölner ist für seinen Humor und seine charmante Art bekannt und beliebt. In sozialen Medien gibt er sich nahbar, spricht mit seiner Community über Trainingsroutinen, Kochabende und kurze City-Trips. Berufliche Projekte teilt er hingegen erst dann, wenn sie spruchreif sind – gemäß dem Motto: erst prüfen, dann in aller Ruhe entscheiden. Auch eine Teilnahme am Dschungelcamp würde der Reality-TV-Star sicher gründlich abwägen.

IMAGO / Horst Galuschka Aaron Koenigs bei einem Charity-Screening von "Arthur der Große", April 2024

IMAGO / Gartner Aaron Koenigs bei der Premier von "The Power" in Berlin, August 2025

RTL Aaron, Lukas, Nik und Philippe im "Charming Boys"-Finale